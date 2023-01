Le Stars'N'Bars ferme le 27 janvier à Monaco, le patron des lieux dévoile les contours du futur projet

Une légende qui pourrait renaître?

Il en est encore plus conscient en comptabilisant les milliers de messages engrangés sur les réseaux sociaux depuis l’annonce de la fermeture: le Stars’N’Bars fait partie de l’histoire de Monaco. "C’est une légende, qui pourrait renaître un jour", promet Didier Rubiolo, avec malice… sans en dire davantage.

"En 1993, on nous avait prédit 6 mois d’existence"

L’idée est dans un coin de sa tête. C’est pourquoi, si une partie du mobilier et du décor du restaurant sera vendue aux enchères, la plupart des souvenirs (photos dédicacées de vedettes, objets ayant appartenu à des sportifs, produits collectors amassés depuis trente) ans seront remisés dans des cartons. Pour un jour occuper les murs d’un nouveau restaurant ou d’un musée du sport? Peut être…

Mais c’est le projet à venir qui captive pour l’heure le patron des lieux. "Au départ, j’étais un peu inquiet de ce changement. Maintenant que c’est lancé, je suis très excité. Et je me suis souvenu qu’en 1993, quand nous avons présenté les premières esquisses du Stars, on nous avait prédit six mois d’existence et aucune banque ne voulait nous financer, glisse-t-il. J’aurais pu garder le Stars et lancer un nouveau concept, mais il me semblait important d’éteindre cette marque pour faire comprendre les enjeux de notre nouveau concept."

Dans cette aventure, Annette Anderson est encore de la partie. Elle était déjà là au Texan, puis elle a accompagné Kate et Didier pendant trois décennies au Stars’N’Bars, manager des lieux où sont passés plus de 2.000 employés.

Et l’Américaine s’engage avec Didier Rubiolo dans cette nouvelle aventure. "Il y a trente ans, le Stars’N’Bars était original. Il n’y avait pas un restaurant comme celui-là mais il y avait un besoin, se remémore-t-elle. C’est la même chose trente ans après. Monaco n’a pas besoin de notre restaurant, mais nous serons, et c’est le plus important, un centre d’innovation et d’action pour la planète."

En attendant, jusqu’au dernier verre du 27 janvier, le Stars vit des heures classiques. Les participants du Rallye de Monte-Carlo à venir pourront venir y festoyer après les épreuves. Pour les aficionados du Grand Prix qui réservaient leurs places d’une année sur l’autre au bar, devant l’écran pour profiter de l’ambiance, ce sera, en revanche, plus compliqué. Dans le nouvel établissement, il n’y aura plus de télé…