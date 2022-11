Le Stars'N'Bars va définitivement fermer ses portes pour laisser place à un nouveau concept

C’est une page qui se tourne dans la vie populaire de la Principauté. Le 27 janvier prochain, le Stars’N’Bars fermera ses portes. La fin d’une histoire, démarrée il y en a trente ans et qui a fait d’un vieil entrepôt sur le quai Antoine-1er, une table aux accents yankee fréquentée par le tout-Monaco. On s’y retrouve en famille ou entre amis pour déjeuner, dîner ou boire un verre dans un décor couvert d’objets sportifs, qui fait toute la singularité du lieu.

Deux mois de festivités

"Lorsque Kate et moi avons ouvert le Stars’N’Bars, nous voulions offrir à Monaco quelque chose de nouveau, d’original et d’excitant. Ce fut un honneur de servir des millions de clients du monde entier et nous tenons particulièrement à remercier la communauté monégasque pour son incroyable soutien" assure le propriétaire et co-fondateur Didier Rubiolo, qui officialisera cette fermeture par une annonce à sa clientèle, ce lundi.