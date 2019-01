Le prince Albert II en famille au Festival du cirque

Ils avaient déjà goûté aux joies du spectacle de cirque l’an dernier. Hier après-midi, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella ont participé à la quatrième représentation du festival du cirque de Monte-Carlo.

Un plaisir partagé depuis la loge d’honneur où ils avaient pris place sur les genoux du prince Albert II et de la princesse Stéphanie, présidente du festival, qui a accueilli sa famille pour cet ultime show au terme duquel le jury s’est enfermé pour délibérer.

De retour de New York

Un peu avant sur le tapis rouge, entourés par les filles de la princesse, Pauline et Camille, les jumeaux princiers ont fait leur apparition. Ils ont été accueillis en musique par les inoxydables "Clowns en folie", dont le maquillage et les costumes ont attiré l’attention des enfants.

Cette séquence s’ajoute à un début d’année chargé pour les enfants du couple princier qui ont découvert pour la première fois, il y a quelques jours, la ville de New York.

Sur son compte Instagram, la princesse Charlène a posté cette semaine une vidéo compilant des images de la visite de ses enfants dans la cité américaine (voir la vidéo plus bas). On les découvre notamment emmitouflés au sommet de l’Empire State Building, posant à Ground Zero puis en compagnie du milliardaire et ancien maire de la ville, Michael Bloomberg. Mais aussi, s’amusant avec une figure géante de Spiderman. Normal, New York est bien la ville patrie de super-héros.