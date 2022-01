Détruit par la tempête Alex, le cimetière de Saint-Dalmas sera reconstruit d’ici 2024

Elles n’y croyaient plus. Depuis la tempête Alex, les familles des défunts inhumés à Saint-Dalmas-de-Tende sont en peine. Le soir du 2 octobre 2020, les trois quarts du cimetière ont été emportés par le torrent de Bieugne. 80 tiroirs, 18 caveaux de familles et 127 sépultures ont été arrachés. 200 dépouilles ont été avalées par les flots et dispersées. 31 ont été retrouvées par les services de gendarmerie.

Pour apaiser la douleur des familles, le maire de Tende avait annoncé, quelques mois après la catastrophe, la reconstruction du cimetière et la création d’un mémorial.

4,2 millions d’euros

Après un an et demi de silence radio, Jean-Pierre Vassallo a remis le sujet sur le tapis. Selon nos confrères de France 3, il en aurait parlé au président de la République, lors de sa visite dans la Roya. Des promesses suivies d’actes. Le 14 janvier, le conseil municipal a approuvé le projet de reconstruction du cimetière et du mur soutenant le stade pour un montant total estimé à 4,2 millions d’euros.

L’annonce a été faite sur la page Facebook du village. Le projet aurait été "réalisé en concertation avec les familles touchées". Et "consiste à maintenir les emplacements non détruits, d’en construire de nouveaux hors zone à risque, de mettre aux normes le site et de réaliser un jardin du souvenir avec une stèle à la mémoire des défunts emportés par la tempête".

"Livré d’ici deux ans"

Contacté, le maire de Tende, Jean-Pierre Vassalo a indiqué que "les travaux vont se lancer rapidement pour que le cimetière soit livré d’ici deux ans".

Il précise que les concessions seront rétablies. Et pour ceux qui n’auraient pas pu identifier leurs morts? Jean-Pierre Vassallo s’arrête. Hésite. Puis conclut: "Je ne sais pas. On fera certainement un ossuaire avec tous les ossements récupérés."