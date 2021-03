A Monaco, un jeu vidéo pour apprendre à trier ses déchets

À l’occasion de la journée mondiale du recyclage le 18 mars, le gouvernement princier, le Musée Océanographique et la Société Monégasque d’Assainissement (SMA) s’associent pour sensibiliser les Monégasques au tri et à la réduction des déchets.

Du 18 mars au 11 avril, les résidents et travailleurs de la Principauté sont invités à participer au challenge "Game of tri" via une application disponible sur smartphone et tablette (et sur internet via le site www.gameoftri.com). Plusieurs cadeaux sont à gagner.

Comment participer?

La participation au challenge est réservée aux résidents monégasques, aux salariés et aux élèves inscrits dans un établissement de la Principauté.

Ceux qui souhaitent participer doivent commencer par télécharger gratuitement l’application "Game of tri (NDLR: L’application a été développée par la société Organéo)" (disponible pour Apple et Android).

Une fois sur l’application, cliquez sur "start" et entrez "98000" lorsqu’il est demandé le code postal.

Lancez le mode "One Two Tri" et créez votre pseudonyme. N’oubliez pas de renseigner votre adresse email, elle servira à recontacter les vainqueurs. Il ne reste plus qu’à jouer!

Comment jouer?

Le joueur voit défiler des déchets et doit les faire glisser dans la bonne poubelle.

Au-dessus de chaque déchet, une icône permet d’avoir davantage d’informations à la fois sur le tri de ce déchet mais aussi sur les alternatives à l’usage unique.

Pour plus de réalisme, le jeu a été paramétré avec les règles de tri en vigueur en Principauté.

Pourquoi ce challenge?

Le challenge débutera le 18 mars 2021, à l’occasion de la journée internationale du recyclage mais également date à laquelle Monaco fête les deux ans du passage en extension et simplification des consignes de tri en Principauté (disparition du bac bleu pour les papiers, mélange du papier aux emballages dans les bacs jaunes et acceptation de tous les emballages ménagers en plastique).

"Au regard du contexte actuel, le développement de solutions d’apprentissage ludiques en format numérique semble être bien approprié", explique la SMA dans un communiqué, qui rappelle: "Plus de 80% des déchets trouvés en mer proviennent de la terre. Sur un territoire comme la Principauté, bordé par la mer, la question de la bonne gestion des déchets, du tri et de la réduction à la source est étroitement liée à celle de la préservation du monde marin et à la lutte contre la pollution marine."