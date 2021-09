À Monaco, le premier vol 100% électrique d'un chef d'État

En 2022, la Principauté de Monaco commémorera les cent ans de la disparition du prince Albert 1er, aventurier de la première heure et pionnier de la défense de la cause environnementale.



Mardi matin, c’est son arrière-arrière-petit-fils, le prince Albert II, non moins engagé dans la protection de notre planète, qui s’est retroussé les manches pour ajouter une ligne aux livres d’Histoire, en devenant le premier chef d’État au monde à réaliser un vol 100 % électrique.

Le prince Albert II a eu le courage d'ouvrir la voie

Copilote de Raphaël Domjan, premier écoexplorateur à avoir effectué le tour du monde à l’énergie solaire à bord du catamaran PlanetSolar et pilote de l’avion solaire SolarStratos, le souverain a décollé de l’aéroport de Nice Côte d’Azur en début de matinée pour effectuer une boucle de 30 km jusqu’à la Principauté.

"Le prince Albert II de Monaco a eu le courage d’ouvrir la voie de l’aviation électrique. J’espère que ce vol fera prendre conscience de ce nouveau mode de déplacement sans émission de CO2 et que d’autres chefs d’État suivront l’initiative du Prince", s’est félicité Raphaël Domjan.

"Un niveau de sécurité très élevé"



De retour au sol enthousiaste, le souverain a lui émis le souhait que la transition énergétique se poursuive dans le domaine des transports. Et ainsi que la dépendance aux combustibles fossiles diminue.

"C’était fantastique de pouvoir voler sans émettre de CO2. Le développement de l’aviation électrique doit se poursuivre afin que les vols de demain puissent intégrer l’utilisation de moteurs électriques, qu’ils soient alimentés par batterie ou par pile à combustible."



Mardi, le Pipistrel Velis, a fait montre de son efficacité en utilisant moins de la moitié de l’énergie de ses deux batteries, et l’équivalent d’un litre d’essence en kilowattheures. Des performances qui lui ont notamment valu une certification de l’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne.

Car derrière sa frêle apparence, le "Pipistrel", qui tire son nom de la chauve-souris, est un robuste coucou. "Le Velis Electro a démontré un niveau de sécurité très élevé, surpassant ceux exigés par des avions à propulsion conventionnelle", avance ainsi ses concepteurs.



D’ailleurs, une flotte de 50 avions est déjà opérationnelle en Europe, utilisée essentiellement pour la formation de pilotes.



Derrière ce vol historique, on retrouve Planetsolar, une fondation suisse d’utilité publique qui s’engage dans la promotion de l’énergie solaire afin de lutter contre les changements climatiques, et Elecktropostal, qui a pour but de favoriser la transition écologique dans l’aérien, faire la promotion de nouvelles énergies, et installer des infrastructures pour la recharge d’aéronefs.

Parmi les ambassadeurs de cette épopée vertueuse, on citera le "héros" de SolarImpulse Bertrand Piccard ou encore l’astronaute Jean-François Clervoy.



Et désormais un chef d’État.