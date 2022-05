A l'arrêt depuis deux ans, la "Rencontre des Sites historiques Grimaldi de Monaco" fera son grand retour en juin prochain

Sacrifiée deux années à cause de la pandémie de Covid-19, la Rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco fait son grand retour sur le Rocher. La manifestation, qui met en lumière d’anciens fiefs de la famille princière, se tiendra les 4 et 5 juin prochains sur la place du Palais princier.

Cette année, pour la troisième édition, quatorze communes feront le déplacement jusqu’en Principauté, avec une large représentation du département de la Manche. Jugez plutôt: Saint-Lô, Hambye, Torigny-les-Villes, Granville, Moyon, Percy-en-Normandie et Cherbourg seront de la partie. Les Alpes-Maritimes ne seront pas en reste avec la venue de Cagnes-sur-Mer, La Turbie, Antibes-Juan-les-Pins, Puget-Théniers et Peille. Enfin, le territoire de Belfort enverra ses représentants de Belfort, bien sûr, et de Giromagny.

Un spectacle nocturne de son et lumière sur la place du Palais

Lesdites communes présenteront les liens historiques qui les ont jadis unies avec les princes Grimaldi. Mais pas que. "Durant deux jours, elles présenteront leurs spécificités, que ce soit de l’artisanat, du folklore, de la gastronomie ou encore des animations en lien avec leurs traditions", résume Albert Croesi, vice-président délégué de la Fédération des sites historiques Grimaldi de Monaco.

Ainsi, les visiteurs verront défiler le haras national de Saint-Lô, observeront en action un maître verrier d’Antibes ou un sculpteur du territoire de Belfort. "Pour leurs régions, c’est une belle publicité, un office de tourisme déporté en quelque sorte", ajoute Albert Croesi.

Moment fort du week-end : un spectacle de son et lumière sera projeté, le samedi à partir de 22 heures, sur les façades de la demeure princière. Il retracera l’histoire pluriséculaire des Grimaldi tout en en intégrant celle des communes invitées.

Savoir +

3e Rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco, les 4 et 5 juin sur la place du Palais princier.

Ouverture du village à partir de 10 heures. Accès libre.

Retrouvez les animations proposées, heure par heure, sur le site: https://www.rencontresgrimaldi.com/