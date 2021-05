5 choses à savoir sur le super-yacht "Lady Moura", ancré à Monaco et mis en vente pour la première fois

Cette unité de 105mètres a été construite en 1990, en quatre ans, par le chantier allemand Blohm et Voss, qui est maintenant rattaché au groupe Lürssen. L’Italien Luigi Sturchio était le designer intérieur. Cela aurait coûté la jolie somme de 200 millions de dollars. À l’époque, il était dans le top 10 des plus grands et plus innovants yachts au monde. Aujourd’hui, il est le 23e plus grand yacht privé.

2 Il appartient au milliardaire saoudien Nasser al-Rashid

Le Lady Moura n’a eu qu’un seul propriétaire, le milliardaire saoudien Nasser al-Rashid, un proche de la famille royale, qui est aussi l’ex-mari de Mouna Ayoub. C’est la première fois qu’il se retrouve à la vente. Il a été conçu spécifiquement comme un havre pour la famille pour passer du temps ensemble. L’un de ses sept ponts est d’ailleurs consacré à la vie en famille.

3 Une plateforme hydraulique recouverte de sable et palmiers

Le Lady Moura mesure 105mètres de long. Il dispose d’une coque et d’une superstructure en acier, le tout propulsé par deux puissants moteurs diesel de 6.868 chevaux pour une vitesse maximum proche des 20 nœuds contre 17 nœuds en croisière. À une allure de 14 nœuds, le yacht dispose d’une autonomie de 13.000 milles nautiques environ, lui permettant par exemple de traverser l’Atlantique.

À bord du navire, un système hydraulique contrôle aussi les portes, les volets, les toits, les plateformes de baignade, les passerelles et les bras élévateurs…

Cependant, la caractéristique la plus remarquable du Lady Moura est, sans aucun doute, la plate-forme hydraulique unique recouverte de sable qui glisse d’un côté du yacht et qui peut être ajustée pour s’asseoir juste à la ligne de flottaison. Non seulement, cette oasis flottante possède du vrai sable et des transats, mais aussi des palmiers pour une expérience vraiment authentique…

4 Le luxe à l’état pur comme un grand palace