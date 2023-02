La galette des rois de la Boulangerie Costa en faveur de Monaco Aide et Présence

Cette réception, dans les nouveaux locaux de la Collection de Voitures du Prince, venait clore l'Épiphanie que la Maison Costa a célébré en garnissant ses galettes des rois de 24 fèves à l'effigie des projets de MAP. Une partie des recettes générées par cette initiative a été reversée à l'association. Marc Costa a remis un chèque de 15.000 € à la présidente Donatella Campioni entourée des membres du conseil d'administration.

Cette somme sera allouée aux cantines de deux écoles à Madagascar et permettra d’assurer un repas quotidien à plus de 1 200 élèves.

Donatella Campioni a souligné qu’en 44 ans, MAP a porté plus de 1.000 projets dans les domaines de l'éducation, de la santé, et du développement communautaire, à travers 28 pays sur 4 continents.

Près de 100 missions ont été réalisées par les administrateurs à leurs propres frais. Grâce à une subvention du Gouvernement princier et un Conseil d'Administration, l’intégralité des donations sont directement reversées aux actions. Au total, cela représente plus de 25 millions d'euros de dons.

L'année 2022 a été marquée par la reprise des missions sur le terrain au Népal et au Cameroun. Le mois prochain, une mission en Inde est prévue, dans le cadre du programme Mass Trust qui offre un suivi médical et nutritionnel à 150 familles affectées par le VIH/sida.

En mai, ce sera en Éthiopie, où plusieurs écoles et un dispensaire ont été construits, et où un programme de prise en charge complète de 130 jeunes filles vulnérables a été reconduit. Une mission au Brésil début octobre suivra auprès des jeunes en situation de rue soutenus et réinsérés par Casa do Menor.