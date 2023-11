850.000 euros d'aide sur l'année: voici les chiffres de la Croix-Rouge monégasque en 2023

Conflits armés, catastrophes naturelles, crises humanitaires, crises sanitaires... Les appels du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge ont été nombreux cette année. C'est donc dans ce contexte que la Croix-Rouge monégasque a récemment dévoilé les montants des aides apportées tout au long de l'année 2023 avec une somme totale de 850.000 euros.

Parmi celles-ci, l'association a débloqué une enveloppe de 397.233 euros en faveur des populations touchées par le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février. Autre donation, celle en faveur des victimes des conflits armés notamment en Syrie, Arménie, Burkina Faso, République démocratique du Congo, et Ukraine à hauteur de 195.000 euros.

100.000 euros pour le Maroc, le conflit Israélo-palestinien surveillé

Viennent ensuite d'autres donations pour des catastrophes naturelles qui ont touché plusieurs régions du monde : 100.000 euros en faveur des victimes du séisme qui a frappé le Maroc le 8 septembre. 10.000 euros à l'occasion des inondations au Malawi, 10.000 euros pour les victimes du cyclone Mocha en Birmanie et 10.000 euros pour, là aussi des inondations, en Lybie.

Le conflit armé qui oppose Israël et la Palestine est également une préoccupation de la Croix-Rouge Monégasque, a fait savoir l'association dans son communiqué. "Aujourd’hui les hostilités armées en Israël et dans la bande de Gaza émeuvent la terre entière et les personnes prises dans l’escalade des violences ont besoin d’aide. Plus que jamais, la Croix-Rouge monégasque reste vigilante et attentive face aux diverses situations, et répond aux appels du plus grand mouvement humanitaire international."