Nouvelle grève chez Ryanair en Belgique, 58 vols annulés

Ce dernier, un des hubs européens de la compagnie à bas coût, a publié sur son site la liste des vols annulés et demandé aux passagers devant voyager sur ses vols de ne pas se présenter à l'aéroport.

Les pilotes de Ryanair basés en Belgique avaient déjà fait grève les 14 et 15 août et un total de 88 vols avaient dû être annulés. Deux autres grèves avaient eu lieu les 15 et 16 juillet (120 vols annulés) puis le week-end des 29 et 30 juillet (96 vols annulés).

Les pilotes reprochent à la compagnie irlandaise de ne pas vouloir respecter une convention collective prévoyant un certain nombre de jours de repos en échange des baisses de salaires consenties en 2020 au moment de la crise du Covid-19.

Les syndicats de pilotes accusent l'entreprise de ne pas respecter le droit belge et de prospérer grâce à un "dumping social" qui crée une concurrence déloyale envers les autres compagnies.

De son côté, la compagnie affirme que plus de la moitié du trafic Ryanair à Charleroi est assuré par des avions exploités par du personnel non belge.

"Les syndicats de pilotes belges devraient négocier plutôt que de faire grève", avait réagi Ryanair en juillet, en se félicitant des accords déjà conclus avec leurs homologues italiens, espagnols et français sur les conditions de travail.