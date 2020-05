Le sport comme allié pour les femmes enceintes

Elise Lefert-Saccheri, kinésithérapeute spécialisée dans la périnatalité à Nice, le confirme: "Il faut juste être à l’écoute de son corps. On peut poursuivre avec sa discipline habituelle et stopper si l’on sent que l’on va un peu trop loin."

Ceci est en tout cas à retenir pour les femmes qui exerçaient une activité sportive avant leur grossesse et régulièrement. Et pour les autres? "Ce n’est pas forcément le bon moment pour se mettre au sport… au premier trimestre, je conseille de ne pas chercher à en faire. Au second trimestre, en revanche, on commence à pouvoir envisager certaines choses."

Des disciplines adaptées

Yoga, Pilates prénatal, marche, natation… On travaille les étirements, la respiration, le renforcement musculaire. Tout en délicatesse. Pour l’ancienne membre de l’équipe de France de water-polo, la natation est forcément "ce qu’il y a de mieux".

Pas de choc, on travaille le musculaire et le cardio. "Pour le cardio, on peut aussi faire un peu de vélo d’appartement." Certaines femmes enceintes continuent de couri : "Personnellement, je ne le recommande pas mais je sais que ce n’est pas forcément proscrit. Surtout si on a l’habitude, que c’est un véritable besoin.Il faut juste bien surveiller le périnée..."

Elle qui se charge des séances de rééducation périnéales post-accouchement, sait bien de quoi elle parle. "Souvent même, ce sont les grandes sportives qui font des bêtises. On a le sentiment qu’on peut aller plus loin que les autres, qu’on a les bons mouvements, le physique, mais la grossesse reste un moment très particulier."

Mieux vaut être accompagné dans son exploration de ce nouveau corps. Les professionnels sont en mesure d’offrir des conseils rapides et efficaces pour adapter sa pratique sans prendre de risques. Ils sont également en mesure de proposer des exercices personnalisés.

Le sport c’est la santé, Elise Lefert-Saccheri martèle ce message. "Je suis à fond là-dedans et dans le cabinet au sein duquel je travaille on a aussi des diététiciennes parce que nous sommes convaincus qu’avec quelques ajustements au niveau alimentaire et avec du sport, on se préserve de beaucoup de choses."

Une grossesse est aussi synonyme de prise de poids. Les articulations sont mises à rude épreuve.Mais pas qu’elles. Il est essentiel de surveiller son assiette… et sa dépense énergétique.