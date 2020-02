"The Mandalorian", la série de "Star Wars", sera diffusée en ouverture de la saison 3 de CanneSeries

C’est l’événement le plus attendu par les fans de la saga "Star Wars". Et il se déroulera sur La Croisette le 27 mars. "The Mandalorian", la première série télévisée issue de l’univers de "La Guerre des Étoiles" sera projetée en ouverture de la saison 3 du festival CanneSeries (27 mars - 1er avril).

Les deux premiers épisodes de 35' de cette série TV en live-action créée par le réalisateur Jon Favreau. Une projection qui aura lieu dans la grande salle du Palais des Festivals car la série se veut "très cinématographique", dit-on chez Disney qui l’a produite et la diffusera à l’occasion du lancement en France et dans d’autres pays européens de son réseau de streaming, Disney+ le 24 mars (8 épisodes au total). La série est diffusé depuis le 12 novembre 2019 sur Disney+ aux États-Unis. L’histoire se déroule cinq ans après le "Retour du Jedi" et 25 ans avant le "Réveil de la Force", et raconte les aventures d’un mercenaire Mandalorien au-delà des territoires contrôlés par la nouvelle République. Même si l’entrée de CanneSeries est gratuite, gageons que les places seront chères le 27 mars pour voir ces deux épisodes. >> RELIRE. Dates, série de clôture, distribution des places... Ce que l'on sait déjà sur la saison 3 de CanneSeries

Abonnez-vous à l'édition abonnés numérique #monjournal à partir de 1 €