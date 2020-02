Les premiers indices sur la programmation de la saison 3 du festival CanneSeries

Malotru sortira-t-il de son anonymat d’espion pour monter sur le tapis rose de CanneSeries le 1er avril prochain? Non, ce n’est pas une blague.

La fameuse série créée par Éric Rochant, avec Mathieu Kassovitz pour héros principal (mais aussi Sara Giraudeau, Mathieu Amalric, Jonathan Zaccaï…) sera en mission sur la Croisette, exposée au feu des critiques pour la diffusion du premier épisode de la saison 5, en clôture du festival cannois.

Une avant-première mondiale à 19h dans le théâtre Lumière, avant la diffusion sur Canal+ dans la foulée.

Une série encensée dans le monde

Voilà cinq ans que les aventures de ces agents secrets, en mission à travers le monde, sous de fausses identités, tiennent en haleine une communauté de fans de plus en plus nombreuse.

Ces "anti-James Bond" séduisent même l’étranger, puisque "Le Bureau des légendes" a été récemment encensé par le New York Times, qui l’a qualifiée de "série d’espionnage la plus intelligente et la plus authentique à travers le monde" et qui l’a également classée parmi les trente meilleures séries de la décennie. N’en jetez plus!

Du coup, la fiction de Canal+ attire les meilleurs acteurs et réalisateurs. En témoigne cette saison 5 (dix épisodes de 52 minutes) pour laquelle l’acteur Louis Garrel et le cinéaste "Palme d’or" Jacques Audiard s’ajoutent au casting.

La programmation révélée le 26 février

Et à Cannes? Le reste du programme de CanneSeries (du vendredi 27 mars au mercredi 1er avril), dont la troisième saison à Cannes est parrainée par Darren Star (créateur de "Sex and the City") sera dévoilé les 26 et 27 février prochains.

Mais l’on sait déjà que parmi les dix séries longues et dix séries courtes (première saison) internationales sélectionnées en compétition sur 150 proposées, la création scandinave devrait encore être à l’honneur cette année.

Une série courte (format d’une quinzaine de minutes par épisodes) sera projetée avant chaque série longue.

À l’issue du festival, six prix seront décernés par le jury (meilleure série, prix d’interprétation, prix spécial d’interprétation à un duo ou groupe, meilleur scénario, meilleure musique, meilleure série courte).

Y’aura-t-il une série française pour la première fois en compétition cette année? Suspense…

Mais une autre série prestigieuse de Canal+ devrait être présentée hors compétition, "de même que d’autres belles surprises", promet Benoît Louvet, le directeur général de CanneSeries.

Autre nouveauté: la gare maritime se transforme en "CanneSeries Land" pour accueillir le public et les médias, avec un espace photocall et une exposition photos sur les séries.

Bientôt la distribution des places

Quelques jours après la conférence de presse du 27 février, la mairie de Cannes procédera à la distribution de nombreuses places pour les projections au Palais des festivals, deux jours avant l’ouverture de la billetterie en ligne sur le site de CanneSeries.

Comme durant les deux dernières saisons, une file "dernière minute" permettra à ceux qui n’avaient pas obtenu de place de tenter leur chance pour une séance.

Vivement le prochain épisode!

