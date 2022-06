Le guide (bien) pratique pour assister au 61e Festival de télévision de Monte-Carlo

En interview, les stars du petit écran le répètent à outrance : sans les fans, sans leur inébranlable soutien, elles n’existeraient pas aux yeux du monde.

Si nombreux de ces acteurs et actrices ont élégamment défilé hier soir sur le tapis rouge (bleu), sous l’objectif d’une nuée de photographes, ces quatre jours de festival feront surtout la part belle au public. De nombreux événements leur sont proposés pour approcher de près leurs idoles, certains gratuits, d’autres payants.

Résumé non exhaustif.

On les surnomme affectueusement « chasseurs d’autographes ». Livre d’or sous le bras, marqueur noir dans la main, ils ont, parfois, traversé la France pour glaner la signature de leurs vedettes préférées. Sur la fan zone installée sur le parvis du Grimaldi Forum, quelques séances de dédicaces sont programmées durant le festival.

Les acteurs de Scènes de ménages & En famille ouvriront le bal ce samedi à 13 heures.

Dimanche à 10 heures, ce sont leurs homologues de la série Un si grand soleil qui prendront le relais. Enfin, les visiteurs auront l’opportunité de faire dédicacer un exemplaire du best-seller de Marc Levy, Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites, adapté en série à laquelle participe Jean Reno.

Jusqu’à ce mardi, les barrières de l’écran, d’ordinaire érigées entre le public et leurs idoles, tombent.

Les rencontres fans amènent des échanges sans filtre, privilégiés, et davantage intimistes qu’une séance de dédicaces ouverte à tout un chacun. Les détenteurs de la carte #OMG - 49 euros à l’achat - feront ainsi plus ample connaissance avec Paige Spara et d’Hill Harper de Good Doctor, Hugo Becker et Narcisse Mame de Je te promets, Joanne Froggatt de Downton Abbey ou encore Ricky Whittle d’American Gods.

Autres icônes du petit écran à jouer le jeu de la rencontre fans : Jason Priestley (Beverly Hills 90210), Jane Seymour (Docteur Quinn, femme médecin) et David Hasselhoff, connu pour ses rôles phares dans K2000, Alerte à Malibu et Les Feux de l’Amour.

Enfin, l’animateur préféré des Français, Stéphane Plaza, également à l’aise dans la peau de comédien, sera aussi de la partie.

Vous rêviez de connaître les secrets de vos séries cultes préférés ?

Lors de conférences exclusives (gratuites) ce samedi, baptisées Behind the scenes par les organisateurs, les acteurs vous dévoileront eux-mêmes les coulisses et anecdotes croustillantes des tournages.

Les talents des séries du producteur américain Dick Wolf (Law & Order, Chicago Fire, Chicago Med et FBI : Most Wanted) seront sur scène et questionnés par un journaliste spécialisé. Même principe pour les acteurs et actrices français de Demain nous appartient, Ici tout commence, Plus belle la vie qui, après la diffusion d’un making-of exclusif, participeront à une séance de dédicaces.

Dimanche, un épisode inédit de Pékin Express : duos de choc sera dévoilé en avant-première en présence de l’animateur Stéphane Rotenberg et des candidats de cette nouvelle saison.

Hier soir, Last Light a ouvert le bal des projections. Une partie du casting de cette série américaine était présente sur le tapis bleu.

Pendant les quatre jours du festival, de nombreuses projections en avant-première (mondiale ou française) seront ouvertes au public : A private affair en présence du casting, dont Jean Reno ; The Offer ; The Terminal List ; The Tourist ; Trom ; Martha Lierbermann ; Romance of Ida ; Made in Oslo... Autant de séries nommées, dans diverses catégories, pour la cérémonie des Nymphes d’Or.

Il sera aussi possible de visionner d’autres projections comme Ze Network, une comédie de thriller d’espionnage avec David Hasselhoff jouant son propre rôle, ou encore Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites. A ne pas manquer, enfin, l’épisode spécial sur les temps forts des couples qui ont marqué la série Amour, gloire et beauté.

Aménagée sur le parvis du Grimaldi Forum, près du photocall, une fan zone permettra aux mordus de séries de se détendre sur des transats, de se restaurer entre deux dédicaces et même de jouer à la pétanque ou au tennis de table.