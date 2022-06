Le 61e Festival de télévision de Monte-Carlo débute ce vendredi

La 61e édition du Festival TV de Monte-Carlo, qui se tient au Grimaldi Forum, sera l’occasion d’accueillir des stars internationales à commencer par David Hasselhoff qui viendra présenter sa nouvelle série, Ze Network.

Mais l’acteur iconique d’Alerte à Malibu ne sera pas la seule icône du petit écran à être présent en Principauté puisqu’on retrouvera sur place Jason Priestley, Jane Seymour, Danny Glover, Ron Perlman, Stepfanie Kramer mais également toute la crème des quotidiennes Françaises puisqu’une partie du casting de Scènes de ménage, En famille, Je te promets, Un si grand soleil seront présents pour rencontrer le public.

Ce n’est pas tout, les soaps américains mythiques comme Les Feux de l’amour et Amour, gloire & beauté seront également présents sur le Rocher.

Théo Christine honoré

Niveau série, on devrait assister aux avant-premières de Last Light avec Matthew Fox mais également A Private Affair avec Jean Reno – qui sera présent sur le Festival –, The Terminal List avec Taylor Kitsch ou encore The Tourist, la prochaine série phare de France 2 qui sera diffusée dès la semaine prochaine en prime time.

Par ailleurs, comme dans tout festival, la compétition fera rage avec différents prix à remettre en fiction et dans la catégorie documentaire.

La soirée d’ouverture sera également l’occasion de remettre à Théo Christine, vu dans Suprêmes, la Nymphe d’or du Meilleur espoir. La soirée de clôture, elle, sera animée par un duo inédit: Eric Antoine et Amandine Petit, l’ancienne Miss France.

Le programme

Les différentes rencontres publiques et séances de dédicace avec une partie du casting des séries au Grimaldi Forum (réservation de e-billet sur le site du Festival www.tvfestival.com):

Samedi: The Good Doctor (10h10-10h40), Scène de ménage et En famille (13h-14h), Je te promets (14h-14h30), Joanne Froggatt (15h15-15h45).

Dimanche: Un si grand soleil (10h-11h), Les Feux de l’amour (11h30-12h), Jason Priestley (14h-14h30).

Lundi: David Hasselhoff (12h30-13h), Ricky Whittle (14h15-14h45), Jane Seymour (16h30-17h), Marc Lévy (17h30-18h30).

Mardi: Stéphane Plaza (12h30-13h).