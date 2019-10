Elles ont bercé votre adolescence... 4 séries créées par Darren Star, parrain de la saison 3 de CanneSeries 

Après plusieurs séries plus ou moins populaires, Darren Star crée "Sex and the city", qui rencontre rapidement un immense succès. Elle est récompensée à de nombreuses reprises, notamment aux Emmy Awards et aux Golden Globes.

Après la fin de la série, deux films sont sortis en 2008 et 2010 et une préquelle de deux saisons, "The Carries Diaries", a été diffusée entre 2013 et 2014.

Synopsis d'Allociné: "Célibataire new-yorkaise, Carrie s'inspire de sa propre expérience, et de celle de ses amies, pour écrire des articles sur des thèmes touchant le sexe et les relations amoureuses".

Nombre de saisons: 6.

Casting: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon.

4. Younger