"Quelques bagarres entre supporters ont eu lieu": comment l’Etat justifie l’interdiction de déplacement des supporters du FC Bâle à Nice

En marge du match aller, des tentatives d’organiser des confrontations ente supporters ultras des deux clubs sont intervenues. Quelques bagarres entre supporters ont eu lieu et font l’objet de publications sur les réseaux sociaux. »

Le match entre l’OGC Nice et le FC Bâle pourrait-il se jouer ailleurs que sur la pelouse de l’Allianz Riviera? C’est la crainte exprimée par les autorités, à la veille du quart de finale retour de Ligue Europa Conférence (ce jeudi à 21h), pour justifier leur choix de déclarer les supporters suisses non grata.

Ce mercredi midi, la préfecture des Alpes-Maritimes explique les motivations de son arrêté publié la veille et de l’arrêté ministériel publié le matin même. La préfecture avait déjà interdit aux supporters du FC Bâle de circuler en centre-ville et de se présenter librement au stade. Gérald Darmanin leur interdit tout bonnement leur déplacement.

La police accaparée aussi par les manifs

Après le carton jaune, le rouge. Le ministre de l’Intérieur a pris cette décision "en raison d’un risque réel et sérieux d’affrontements entre les supporters des deux clubs pouvant occasionner de graves troubles à l’ordre public", précise la préfecture.

L’arrêté ministériel rappelle les précédents violents imputés aux Ultras du FC Bâle, à la réputation sulfureuse. Des faits pour la plupart anciens, hormis les heurts à Marseille en mars 2022. Paradoxalement, il égrène une liste bien plus longue d’incidents impliquant les Ultras niçois. Notamment le fameux Nice-Cologne de septembre 2022 (30 supporters et 10 policiers blessés).

Pour les services de l’Etat, les amabilités échangées entre ultras bâlois et niçois en marge du match aller "viennent aggraver le niveau de risque d’affrontements (...) au moment où par ailleurs, la mobilisation des forces de sécurité est intense en raison du contexte social national". L’arrêté ministériel rappelle qu’une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites mobilisera les forces de l’ordre à Nice, ce jeudi à 10h.

Face aux risques de violences impliquant les fervents supporters bâlois, le ministre de l’Intérieur a plié le match des tribunes par anticipation. (Photo MaxPPP).

Questions en suspens

Conséquence: "L’interdiction s’applique à partir du jeudi 20 avril 2023 à zéro heure jusqu’à minuit pour le déplacement individuel ou collectif et par tout moyen de transport". Cela n’empêche pas les supporters bâlois d’arriver dès ce mercredi. Mais avec la perspective de ne pas pouvoir s’afficher en maillot bleu et rouge dans les rues de Nice... et encore moins assister au match.

La préfecture le rappelle clairement: "Les supporters du FC Bâle déjà présents dans le département des Alpes-Maritimes ne pourront pas se rendre au Stade Allianz Riviera pour assister à la rencontre." En outre, "un dispositif de sécurité adapté sera déployé à l’intérieur et en dehors du stade afin de veiller au respect des interdictions prises et au bon déroulement de cet événement sportif."

Voilà pour le principe. Mais en pratique? Quelle réponse sera apportée aux supporters bâlois qui se présenteraient de bonne foi à l’Allianz, avec leur ticket dûment payé? Cet arrêté publié à moins de 48 heures du coup d’envoi ne risque-t-il pas de susciter l’effet inverse, à savoir des rassemblements et des tensions?

Les visiteurs invités à faire demi-tour

Chez les forces de l’ordre, l’arrêté ministériel est accueilli avec soulagement, même si ce timing tardif ne leur facilite pas la tâche. Certains visiteurs pourraient tenter leur chance, malgré tout, voire braver l’interdiction par principe. En théorie, ils seront systématiquement conduits à faire demi-tour.

Sans mauvais jeu de mot, la balle est à présent dans le camp du club suisse. Le FC Bâle avait annoncé 1700 supporters à Nice. "Les modalités d’organisation du déplacement d’une partie seulement des supporters suisses n’ont été communiquées qu’en début de semaine", précise la préfecture. Reste à savoir si le kop visiteurs sera bel et bien vide. Plus de 600 stadiers ont été mobilisés pour cette rencontre à risques.

Dès mardi soir sur Twitter, le maire de Nice Christian Estrosi a remercié Gérald Darmanin d’avoir signé cet arrêté, "comme [il l’avait] demandé, pour éviter tout débordement à Nice". Sur les réseaux sociaux, a contrario, de nombreuses voix s’élèvent contre cette interdiction sifflée dans le temps additionnel.