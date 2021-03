Il faut avoir confiance dans le vaccin AstraZeneca, assure Jean Castex sur Twitch

"A ce stade, il faut avoir confiance dans ce vaccin et se faire vacciner, je le dis de la façon la plus solennelle, sinon on aura des retards dans la vaccination, les Françaises et Français seront moins protégés et la crise sanitaire durera longtemps", a répondu le chef du gouvernement à propos des doutes sur le vaccin AstraZeneca.

"On n'a pas suspendu parce que nous ne disposons pas, au contraire, d'éléments qui nous conduisent en France à suspendre cette vaccination", a-t-il argumenté, invité par le journaliste Samuel Etienne à répondre aux questions nombreuses d'internautes sur la plateforme de streaming de jeux vidéos.

A propos d'un possible reconfinement de l'Ile-de-France, il a répondu: "Chaque jour qui passe est un jour de gagné pour éviter ce confinement, mais s'il est nécessaire, comme on l'a fait ailleurs, comme on l'a fait avant, nous y procéderons".

"Il n'est pas exclu mais il faut qu'on utilise toutes les armes à notre disposition pour éviter le reconfinement compte tenu des conséquences qu'il a pour la population", a-t-il insisté.

"La fermeture des écoles, c'est la dernière extrémité", a aussi ajouté le chef du gouvernement.

Cette participation de Jean Castex à l'émission en direct sur Twitch du journaliste Samuel Etienne de plus d'une heure s'inscrit dans la volonté de l'exécutif de toucher une cible jeune plus rétive aux médias traditionnels.