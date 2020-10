Crise sanitaire à Monaco : gouvernement et élus monégasques se réunissent ce jeudi en début d'après-midi

Initialement prévu le 13 novembre, le prochain Comité mixte de suivi de la crise sanitaire, réunissant gouvernement et élus nationaux, a été "exceptionnellement avancé" précise ce jeudi le Conseil national.

Gouvernement et élus se réuniront autour du ministre d'Etat, Pierre Dartout, ce jeudi, dès 13h30.

Une lutte

"éco-compatible"

"Il s’agira de rendre la plus éco-compatible possible la lutte indispensable contre cette seconde vague, pour préserver notre économie en nous appuyant sur la singularité monégasque face à l’épidémie, nos capacités hospitalières et grâce à la discipline sanitaire et au civisme dont notre population est capable", avance le Conseil national dans un communiqué.

Atteint par la Covid-19, le président du Conseil national, Stéphane Valeri, qui "a pu s’entretenir à plusieurs reprises avec le Ministre d’Etat", ne pourra assister à la réunion en présentiel.

La délégation sera composée de : Brigitte Boccone-Pagès, vice-présidente du Conseil national ; Thomas Brezzo, président de la Commission de Législation ; Christophe Robino, président de la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses ; Jean-Louis Grinda, président de la Commission pour le Suivi du Fonds de Réserve et la modernisation des comptes publics ; ainsi que Beatrice Fresko Rolfo, conseillère nationale (ou Jacques Rit, conseiller national).

A l'issue de cette réunion, le gouvernement monégasque devrait annoncer les nouvelles mesures vouées à juguler la propagation du virus en Principauté, et préciser l'articulation de ces mesures locales avec le confinement voisin.

