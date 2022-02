Votre proposition sur Moi, président: "Et si on réduisait le transport par camions en développant le ferroutage?"

La proposition

"Et si on réduisait le transport par camions en développant le ferroutage?" C’est l'idée que nous décryptons cette semaine. Elle a été déposée par Solène, originaire du Cannet. Le ferroutage consiste à charger des camions complets ou des containers sur un train. Il est également appelé "transport rail-route” puisqu’il permet de combiner les deux modes de transport. En France, le ferroutage reste peu développé même si la question de sa mise en œuvre revient régulièrement sur le devant de la scène. Car la question du ferroutage est écologique, ou comment réduire le nombre de camions sur la route en optimisant le transport de marchandises.

Ça répond à quel problème ?

Le transport routier de marchandises a un fort impact environnemental. Si on regarde les chiffres du ministère des Transports, "en 2019, le transport routier de marchandises (TRM) est estimé à 322,3 milliards de tonnes-kilomètres parcourues en France métropolitaine” réalisé à 60% par des compagnies françaises. Rien ne semble l’enrayer. Perturbée en 2020 en raison de la crise sanitaire, "l’activité du transport routier de marchandises a retrouvé, depuis le début de l’année 2021, un niveau moyen proche de 2019”, poursuit le ministère de l’Économie. C’est également le constat qu’établit le Sénat, dans un rapport sur le transport de marchandises remis en mai 2021. Ce dernier est largement dominé par le transport routier qui représente 90% du transport de marchandises, contre 9% pour le train. Par ailleurs, le transport routier serait à l’origine d’un tiers de la production de gaz à effet de serre. Et c’est loin d’être la seule nuisance. Dans son rapport, le Sénat pointe aussi du doigt le bruit, l’engorgement du trafic, la dégradation de la voirie, sans compter les accidents qui, même s’ils ne sont pas nombreux, ont des conséquences souvent dramatiques.

Est-ce que ça été mis en place ici ou ailleurs ?

En France, la SNCF, à travers sa filiale VIIA, dispose de plusieurs autoroutes ferroviaires, de l’autoroute ferroviaire alpine ouverte en 2003 entre la France et l’Italie aux nouveaux services d’autoroutes ferroviaires entre Mâcon (Bourgogne) et Le Boulou (Pyrénées-Orientales), en 2019. Quatre autoroutes traversent aujourd’hui l’Hexagone et une nouvelle ligne reliant Sète à Calais devrait voir le jour en 2023. Objectif: la mise en circulation de onze trains par jour. En juillet 2021, une ligne de ferroutage a vu le jour entre Calais et Perpignan, proposant quatre convois hebdomadaires, évitant ainsi à une centaine de camions de prendre la route. C’est Cargobeamer, un opérateur ferroviaire allemand, qui s’est chargé de construire le terminal adapté à Calais, pour un montant de 32 millions d’euros. En Europe, la Suisse est pionnière en la matière et a adapté deux tunnels, le tunnel de base du Saint-Gothard et le tunnel de base du Lötschberg, aux exigences du fret ferroviaire, le passage des montagnes, et notamment des Alpes, étant une difficulté supplémentaire à la mise en place du ferroutage. La transalpine Lyon-Turin poursuit également cet objectif de désengorgement des routes.

Pour quels résultats ?

Pour l’heure, les résultats ne sont pas probants. En 2016, déjà, on évaluait la part du ferroutage à moins de 1% du transport de marchandises. Motif? Trop cher à mettre en place car il nécessite des infrastructures spécifiques, notamment des wagons adaptés au transport de camions, et une rénovation du réseau ferroviaire. Ainsi, en 2016 toujours, une ligne aurait dû voir le jour entre Lille et Bayonne, mais le projet, chiffré à 400 millions d’euros, a été abandonné. D’autres chiffres sont venus, depuis, étayer le recours au rail pour le transport de marchandises. "En 2019, le transport ferroviaire représente 32,6 milliards de tonnes-kilomètres transportées, écrit le ministère de la Transition écologique. Le transport ferroviaire de marchandises augmente en 2019 (+ 1,7 %) après une baisse de 4,2 % en 2018. Il augmente en moyenne de 0,1 % par an entre 2009 et 2019." L’Europe souhaite soutenir son développement. “Pour les marchandises, dont 75% des volumes en Europe sont aujourd’hui transportés sur la route, l’enjeu est de doubler le trafic de fret ferroviaire”, écrivait la Cour des comptes européenne dans son rapport sur les grandes infrastructures de transport publié en juin 2020.

Quels candidats en parlent ?

Pour l’heure, trois candidats ont évoqué le ferroutage : Yannick Jadot (EELV), Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) et Fabien Roussel (PCF). Le candidat EELV souhaite remettre au goût du jour le fret ferroviaire et fluvial afin de réduire de 50 % les émissions du transport logistique d’ici à 2030. "Le transport ferroviaire est une chance pour notre pays”, écrit-il sur twitter en novembre 2019. Jean-Luc Mélenchon, lui, défend l’idée d’un grand plan de ferroutage depuis 2012. Il a réaffirmé sa position pour cette nouvelle campagne dans son programme détaillé L’Avenir en commun. Ce plan pour le fret ferroviaire reposera "sur un plan d’investissement massif pour la filière et notamment pour la SNCF, [...] le lancement d’un grand plan pour le ferroutage et le développement du transport combiné rail-route et le subventionnement de ce service autant qu’il sera nécessaire avec l’objectif de bannir la traversée du territoire français aux camions de transit en particulier entre l’Espagne et le nord de l’Europe." Le 27 octobre 2021, Fabien Roussel écrit quant à lui sur Twitter: "Continuons de nous mobiliser en faveur du fret ferroviaire." Dans son Pacte pour le climat, il déclare "vouloir faire passer la part du fret à 30% du transport de marchandises en France”. Le 28 janvier 2022, il tweete à nouveau: "Autre scandale français : la diminution de la part de fret ferroviaire en France depuis 40 ans. Nous augmenterons de 30% le fret ferroviaire en 5 ans."