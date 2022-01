Votre député a-t-il voté pour ou contre le pass vaccinal à l'Assemblée nationale?

Les députés des Alpes-Maritimes ont-ils voté pour ou contre le pass vaccinal à l'Assemblée nationale?

Après trois jours de débats tumultueux, alimentés par des propos controversés d'Emmanuel Macron, prêt à "emmerder" les non-vaccinés, l'Assemblée nationale a adopté jeudi au petit matin en première lecture le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal.

Annoncé mi-décembre par l'exécutif face à l'épidémie galopante de Covid-19, le texte a été approuvé à 5h25 par 214 voix pour, celles de la majorité et d'une partie des LR et du PS. Ils ont été 93 députés à se prononcer contre, dont la gauche de la gauche, le RN, et 3 dissidents LREM. Vingt-sept se sont abstenus.

On récapitule les votes des députés des Alpes-Maritimes.

Ils ont voté pour

Éric Ciotti (LR)

Cédric Roussel (LREM)

Alexandra Valetta-Ardisson (LREM)

Marine Brenier (LR)

Bernard Brochand (LR)

Elle a voté contre

Laurence Trastour-Isnart (LR)

Ils étaient absents

Loïc Dombreval (LREM)

Eric Pauget (LR)

Michèle Tabarot (LR)