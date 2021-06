SYNTHESE. Une droite azuréenne solide, une gauche résistante, pas de percée du RN... On récapitule la soirée des élections départementales

La droite, qui détient 25 des 27 cantons azuréens, maintient ses positions au 1er tour des élections départementales. Contrairement aux régionales, elle a écarté tout rapprochement avec LREM sous l’impulsion d’Eric Ciotti, président de LR06, du président du Département Charles-Ange Ginésy et des principaux barons locaux, privilégiant l’union de toutes les sensibilités de la droite et du centre.

Même si ce fut au prix d’âpres négociations dans les cantons niçois et du haut pays niçois entre Christian Estrosi et Eric Ciotti. Cette stratégie a permis de contenir le Rassemblement national, a écarté les quelques binômes LREM ou MoDem et a mis à l’épreuve la gauche.

Des LR élus dès le premier tour

Comme en 2015, Eric Ciotti et sa nouvelle binôme la maire de Rimplas Christelle d’Intorni remportent l’élection dès le 1er tour dans le canton de Tourrette-Levens (63% contre 51% en 2015). Même opération pour le maire de Cannes David Lisnard et Alexandra Martin élus haut la main (77% contre 56% il y a six ans).

Le canton de Mandelieu avait été conquis dès le premier tour par Henri Leroy et Michèle Paganin. Six ans plus tard la maire d’Auribeau et David Konopnicki améliorent le score (61%) mais n’en devront pas moins passer par un 2nd tour faute d’avoir obtenu 25% des inscrits. Même cause, même effets pour trois autres duos malgré, là aussi, un score bien supérieur à 2015: Charles-Ange Ginésy et Anne Sattonnet dans le canton de Vence (59%); le maire de Cap-d’Ail Xavier Beck et Sabrina Ferrand dans le canton de Beausoleil (54,80%) ainsi que le maire de Saint-Laurent Joseph Ségura et Pierrette Alberici (54,64%).

Dans deux cantons, les conseillers sortants n’avaient pas été réinvestis après leur défaite aux municipales. Michelle Salucki, ancienne maire de Vallauris, n’a pas réussi son pari face au nouvel édile LR de la cité des potiers, Kevin Luciano. Idem pour Charles Scibetta éliminé face au nouveau premier magistrat de Carros Yannick Bernard.

Surprise à Nice-9, le duo sortant de la majorité départementale Philippe Soussi-Gaëlle Frontoni ne devance que d’un souffle le RN (10 points les séparaient il y a 6 ans). En cause l’étiquette LREM de Philippe Soussi (ex-UDI), adjoint de Christian Estrosi?

La gauche résiste mais...

Ce n’était pas gagné d’avance avec la retraite de l’écologiste Jean-Raymond Vinciguerra. Mais Marie-Louise Gourdon, adjointe PS de Mouans-Sartoux, est bien partie pour remporter à nouveau le canton de Grasse-2 en équipe cette fois avec un débutant, Mathieu Panciatici. Comme en 2015, elle affrontera au 2nd tour un duo RN. Les LR Christophe Chalier (conseiller municipal de Mouans-Sartoux) et Valérie Copin (1ère adjointe au maire de Grasse) sont hors-jeu. Dans l’autre canton détenu par la gauche - Contes - le maire PCF de Contes Francis Tujague et Valérie Tomasini plient mais ne rompent pas. Ils sortent en tête du 1er tour (41%) devant les LR Céline Duquesne et le maire de Breil-sur-Roya Sébastien Olharan (33%). Contrairement à 2015, il n’y aura pas de triangulaire au 2nd tour avec le RN, ce qui rend l’issue du scrutin très indécise.

Dans les autres cantons, malgré une large union, la gauche et les écologistes ne réussissent pas à franchir le 1er tour. C’est le cas notamment à Nice-7 avec Xavier Garcia, le patron du PS06.

Le RN toujours solide

Même s’il n’effectue pas de percée, le Rassemblement national se qualifie pour le 2nd tour dans de nombreux cantons comme en 2015: Antibes 1, 2 et 3, Cagnes 2, Le Cannet, Grasse-1, Valbonne, Villeneuve-Loubet, Nice-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9... Comme en 2015, il est nettement en tête à Cagnes 1. Dans le canton de Menton, les sortants LR Patrick Cesari, maire de Roquebrune, et Gabrielle Bineau sont même devancés pour la première fois par le duo RN Anthony Malvaux et Pascale Veran.