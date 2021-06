"Prime aux sortants": Occitanie, Ile-de-France, Grand Est... Les présidents de Régions tous réélus

Xavier Bertrand, ex-LR, a été réélu dans les Hauts-de-France, devant Sébastien Chenu (25%) et Karima Delli (21%). Christelle Morançais (LR également) conserve la région Pays-de-la-Loire . Le centriste Hervé Morin demeure le président de la Région Normandie.

À droite, Valérie Pécresse (LR) est arrivée en tête en Ile-de-France, devançant le candidat de la gauche, Julien Bayou, et celui du RN, Jordan Bardella. Laurent Wauquiez signe pour un second terme en Auvergne-Rhône-Alpes, après être arrivé largement en tête au premier tour (55,9% des voix).

De Valérie Pécresse en Ile-de-France, à Carole Delga en Occitanie, de Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes à Loïg Chesnais-Girard en Bretagne, en passant par Gilles Simeoni facilement réélu en Corse, toutes les présidentes et tous les présidents de Région sortants l'ont emporté lors de ce second tour des élections régionales.

la gauche stabilise son assise et prend la réunion

Marie-Guite Dufay (PS) est réélue en Bourgogne-Franche-Comté, son homologue socialiste en Bretagne (avec 30,5%, voix, mais il y avait cinq listes). "François Bonneau (PS) rempile dans le Centre-Val-de-Loire", a annoncé Libération à 20h dimanche. Il devance Aleksandar Nikolic (RN, 23%) et Nicolas Forissier (LR, 23%). Jean Rottner est réélu dans la Région Grand-Est.

Les socialistes Alain Rousset et Carole Delga feront respectivement un cinquième mandat et un deuxième mandat, en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Au total, le compteur de régions reste à 6 pour la gauche, 7 pour la droite. Sur l'île de la Réunion, Huguette Bello (parti Pour la Réunion, issu d'une scission du Parti communiste réunionnais) est arrivé en tête dimanche soir, avec 50,9% des voix, devant Didier Robert (Union pour un mouvement populaire, 49,1%).

Seul candidat à la tête d'une liste régionaliste, l'indépendant Gilles Simeoni, président sortant du Conseil exécutif de Corse, a remporté la région avec sa liste Fà populu inseme.