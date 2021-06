Elections régionales en Paca: sous la pression, l'écologiste Jean-Laurent Félizia retire sa liste du second tour

D’après des informations de BFMTV et de La Marseillaise, Jean-Laurent Félizia aurait annoncé lundi après-midi sa décision de retirer sa liste d'union de la gauche et des écologistes lors du second tour des élections régionales, qui aura lieu dimanche 27 juin. Le candidat était arrivé en troisième position la veille, avec 16,89% des voix.

Plusieurs membres de sa liste, ainsi que des barons d'EELV et de la gauche dans son sens le plus large, s’étaient exprimés dès les résultats du premier tour contre le maintien au second, au regard du risque possible d’une victoire de Thierry Mariani et de sa liste RN, arrivés en tête dans la région avec 36,38% de voix exprimés.

"Après une première visio-conférence avec le bureau exécutif d’EELV dans la matinée et un long échange avec ses colistiers, il s’apprêterait donc à officialiser son retrait" ont dit des proches du candidat à La Marseillaise.

Plus d'informations à suivre.