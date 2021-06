Elections départementales: six choses à savoir avant d'aller voter dimanche

"Ah bon, dimanche, on ne vote pas que pour les régionales ?"

L’œil arrondi de ma voisine est presque un aveu: les élections départementales, révérence parler, tout le monde s’en fiche à l’unanimité.

Erreur grave. Les 54 édiles azuréens – et les 46 varois – élus pour six ans auront à prendre des décisions qui impactent directement le quotidien. Voici ce qu’il faut savoir en six points.

1. Le Département, qu’est-ce que c’est?

Créés par les lois de décentralisations de 1982, les départements sont des collectivités territoriales redéfinies par la loi NOTRe du 7 août 2015. La France est composée de 101 départements: 96 en métropole, 5 outre-mer.

Dans les Alpes-Maritimes, 27 cantons couvrent 163 communes et représentent quelque 1.098.465 habitants. Dans le Var, 23 cantons englobent 153 communes et 1.076.000 habitants.

2. À quoi ça sert?

Autrefois, les départements avaient une clause dite de "compétence générale" qui leur permettait d’intervenir dans presque tous les domaines.

Depuis 2015, c’est terminé: la loi a restreint leurs attributions. Ils sont notamment en charge de l’action sociale auprès des enfants, des personnes âgées et handicapées, ainsi que de la gestion du revenu de solidarité active (RSA).

Le Département est en charge de la construction, de l’entretien et de l’équipement des collèges. Il gère directement les agents techniciens, ouvriers et de service (Tos) dans ces établissements.

En matière d’aménagement et de transports, les élus s’occupent des voiries départementale et rurale, de l’eau, des découpages fonciers, des ports… Les sapeurs-pompiers, au sein du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis), sont également de leur ressort.