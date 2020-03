David Lisnard réélu sans surprise à Cannes

David Lisnard réélu Maire de Cannes: 88% des voix!

Au premier tour,c’est une première.Un score impressionnant!

Nous savons,Thierry Fremaux et moi,la manière,la proximité et l’ambition de David pour sa ville, ses résultats et sa vision.

Nous sommes heureux pour Cannes et pour lui. pic.twitter.com/iMccimjb6K