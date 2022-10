Brigitte Boccone-Pagès devient officiellement la première femme présidente du Conseil national à Monaco

Brigitte Boccone-Pagès vient d’être élue présidente du Conseil national à l’unanimité des 22 conseillers nationaux, tous présents dans l’hémicycle cet après-midi. Elle est la première femme à occuper cette fonction depuis la création de l’institution en 1911.



Brigitte Boccone-Pagès succède ainsi à Stéphane Valeri qui a annoncé sa démission la semaine dernière pour démarrer, depuis lundi, à la Société des Bains de Mer (SBM), où il est destiné à succéder en avril 2023 à l'actuel président délégué, Jean-Luc Biamonti.

"C’est avec humilité et détermination que je reprends le témoin de cette course de fond"

"Mon élection s’inscrit pleinement dans la continuité de son action, a d’emblée expliqué la présidente. Il s’agit de poursuivre sur la voie des engagements qui ont été pris devant les Monégasques en 2018 et tout au long de cette mandature. (...) C’est avec humilité et détermination que je reprends le témoin de cette course de fond, dans le même esprit d’union nationale, dans l’unité des institutions et dans la parfaite continuité de cette mandature, au service de la population, au service de notre pays, sous l’autorité de notre Prince souverain."



Le ministre d’Etat Pierre Dartout a ensuite pris la parole pour féliciter Brigitte Boccone-Pagès. "Cette élection est un fait marquant puisque vous êtes la première femme à accéder à ce niveau de responsabilité."



Balthazar Seydoux, jusqu'ici président de la Commission des Finances et de l’Economie nationale, a ensuite été élu vice-président du Conseil national.

Les prochaines élections nationales auront lieu en février 2023.