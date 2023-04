Zendaya égérie du nouveau clip Louis Vuitton tourné à la villa Eileen Gray de Roquebrune-Cap-Martin

L'actrice Zendaya, star de la série Euphoria, n'en finit plus d'attirer la lumière en ce mois d'avril 2023.

Après avoir surpris ses fans en montant sur la scène du festival Coachella après huit ans d'absence, ce samedi aux côtés du Britannique Labrinth, l'artiste américaine est la star de la nouvelle campagne de pub de Louis Vuitton.

Et pour faire la promotion de l'un de ses accessoires de mode emblématique, le sac Capucines, la maison de maroquinerie de luxe a choisi de tourner dans la villa Eileen Gray, à Roquebrune-Cap-Martin.

Un clin d'œil à Uma Thurman et Quentin Tarantino

Construite entre 1926 et 1929 par l'architecte et designer irlandaise Eileen Gray, la Villa E-1027 est un bijou d'architecture classé Monument historique et entièrement rénové ces dernières années.

Habillée en robe-manteau en cuir noir, sac en main, Zendaya parcourt les espaces intérieur et extérieur de la Villa E-1027 avec la plage du Buse en fond, sur une bande originale de Neil Diamond bien connue des fans de Quentin Tarantino : Girl You'll Be a Woman Soon.

La démarche chaloupée et la gestuelle des bras de Zendaya n'étant d'ailleurs pas sans rappeler celles de Uma Thurman (elle-même égérie de la marque au début des années 2000) dans le film Pulp Fiction (1994), lorsque Mia Wallace écoute ce titre en dansant dans son salon en attendant John Travolta.

"Le Cap Moderne est tout simplement superbe et magnifique à regarder"

Dans une séquence Behind The Scenes publiée par Louis Vuitton, Zendaya confie avoir été émerveillée par la villa Eileen Gray.

"Le Cap Moderne est tout simplement superbe et magnifique à regarder. Lorsque vous tournez dans des endroits qui ont un tel caractère cinématographique, qui sont beaux et qui ont leur propre caractère, leur intérêt et leur histoire, c'est vraiment spécial."

"Je pense qu'à chaque fois que vous le regardez, vous trouvez quelque chose de nouveau, et quand la lumière entre, elle crée toutes ces belles ombres et formes sur le mur. C'est un rêve, car cela rend l'image encore plus intéressante."

Derrière l'objectif pour shooter l'actrice, mannequin, productrice et chanteuse, on retrouve les photographes Mert Alas et Marcus Piggott.