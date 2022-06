Jean Reno, Michou et Elsa Bois, Stéphane Plaza... ces stars attendues sur le tapis rouge du Festival TV de Monte-Carlo

J-1 avant le lancement de la 61e édition de ce grand rendez-vous monégasque de la série.

Mais qui pourra-t-on espérer voir fouler le tapis rouge? Parmi les acteurs annoncés: Jean Reno, Samy Naceri, Chantal Ladesou, Taylor Kinney ou encore Matthew Fox mais aussi de nombreux acteurs des incontournables séries françaises comme Plus belle la vie, Demain nous appartient et Ici tout commence.

Les youtubeurs Michou et Inoxtag

Outre les acteurs, les youtubeurs Inoxtag et son compère Michou, accompagné de la danseuse et chorégraphe Elsa Bois - avec qui le jeune homme est en couple depuis sa participation à l’émission de TF1 Danse avec les stars -, seront également de la partie.

Mais également JoeyStarr et Cut Killer, le plus célèbre des agents immobiliers Stéphane Plaza ou encore le journaliste Hugo Clément, dont le documentaire Sur le front: quand le désert approche est nommé dans la catégorie Prix Spécial du prince Rainier III.

Pour ne louper aucun selfie ou autographe, une fan zone organisée cette année à proximité du photocall et du tapis rouge. Sans oublier les séances de dédicaces et conférences "Behind The Scenes" proposées gratuitement et permettant au public de rencontrer et d’échanger avec les vedettes de leurs séries préférées.

Savoir +

61e Festival de télévision de Monte-Carlo, du 17 au 21 juin au Grimaldi Forum

Le programme complet sur: https://www.tvfestival.com/fr