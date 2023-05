Qu’est-ce que vous inspire cet univers de la course automobile, et plus particulièrement la Formule électrique ?

J’adore la course automobile de manière générale et cela fait toujours plaisir de voir le E-Prix qui est très différent de la Formule 1. J’aime bien ce format de duels lors des qualifications notamment, c’est hyper prenant, haletant. En plus à Monaco où il fait beau, je prends beaucoup de plaisir.

Et puis je m’intéresse au fait que Nissan et les autres écuries travaillent pour la compétition sur circuit mais aussi pour les voitures qu’on retrouvera dans la vie de tous les jours plus tard. C’est hyper intéressant comme concept.



Vous êtes plutôt spectatrice ou actrice en recherche d’adrénaline ?

[rires] 100 % spectatrice ! J’ai extrêmement peur quand je suis à bord d’une voiture donc ça me va très bien de rester spectatrice. Je frissonne depuis les tribunes.



Vous avez peur au volant ou comme passagère ?

Les deux [rires].



Vous n’avez jamais été embarqué pour un test sur piste ?

Si, j’ai déjà fait mais c’est hyper flippant ! Tu te rends compte qu’ils vont extrêmement vite, je ne sais même pas comment ils arrivent à voir ce qu’il se passe.Moi personnellement je vois flou. Tu ne vois rien et tu mesures leur formation d’athlète.