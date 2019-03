Philippe Candeloro note les jeunes patineurs pour le championnat de Monaco avant de faire son show

Le double médaillé olympique français est venu spécialement en Principauté pour animer le gala de l’après-midi. Il en a profité pour donner un petit conseil à chaque patineur après sa prestation.

Son charisme et son accessibilité ont ravi le public présent toujours aussi nombreux.

Les spectateurs ont aussi pu découvrir un jeune Monégasque, qui représente la Principauté lors des compétitions internationales: Davide Lewton-Brain. Positionné à la 24e place au classement général lors des derniers Championnats du monde à Minsk (Biélorussie), ce jeune homme très élégant s’est illustré en représentation avec notamment un double boucle piqué, une pirouette debout et une toupie.

Pour conclure ce magnifique gala, Philippe Candeloro a effectué un salto arrière sur la glace de la Principauté, avec les bateaux du port en arrière-plan. Chapeau l’artiste !

"Je n’ai pas hésité lorsque Franck Nicolas (président du Skating Club of Monaco, N.D.L.R.) et Gérard Ravera (président de la Fédération Monégasque de Patinage) m’ont proposé de venir animer le gala du Championnat de Monaco. Être ici, sur cette patinoire à ciel ouvert en face du Port de Monaco est magique. Les enfants ont été super, se produire en public avec des tribunes remplies est un exercice compliqué. Pouvoir patiner auprès des enfants et leur donner deux-trois conseils me fait très plaisir. Ce que j’aimerais, c’est de pouvoir organiser un spectacle ici, à Monaco pour mes 50 ans. J’espère que ce projet pourra voir le jour."





Les résultats

- Catégorie 2 Coupe régionale/Coupe de l’Éducation nationale :

1- Caterina Cassina

2- Jen-Lu Yu

3- Sofia Gandolfo.

- Catégorie 3 Coupe régionale/Coupe de la Mairie de Monaco :

1- Louise-Marie Ambroise

2- Lie-Lou Khemila

3- Aure Pradal

- Catégorie 6 Coupe régionale Basic Novice/CIO :

1- Issei Muraki.

- Catégorie N2 Avenir Coupe du Prince Albert II :

1- Aïden Buttiero

-Catégorie A /Non médaillés/ Fédération monégasque de patinage :

1- Juliette Rebilly

2- Kade Nunn

3- Alex Franzini

- Catégorie B/SCOM :

1- Gaïa Mattavelli

2- Mark Giesmann

3- Célestine Kalbfleisch

- Catégorie C / Fédération Monégasque de Patinage :

1- Mathilde Fibiger

2- Leila Eccles

3- Veronika Markov

- Catégorie D – de 10 ans / SCOM :

1- Joeline Kalbfleisch

2- Margharita Parolin

3- Mia Eccles

- Catégorie D + de 10 ans / Fédération Monégasque de Patinage :

1- Flavia Pastor

2- Michelle Bui

3- Helena Giersch

- Catégorie 1 Coupe Régionale – de 8 ans au 01/07/19/ Mairie de Beausoleil :

1- Coraline Kalbfleisch

- Catégorie 1 Coupe Régionale – de 13 ans au 01/07/19 / SMEG :

1- Nathalie Ross

2- Amandine Cellard

3- Camille Pastor

- Catégorie 1 Coupe Régionale + de 13 ans au 01/07/19 / DTC :

1- Diana Cohen-Hemsi

2- Cassilia Gourdon

3- Ilektra-Stefana Verevis.