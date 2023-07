Alfonso Ciulla rejoint la direction artistique de la Société des Bains de Mer à Monaco

La nomination d’Alfonso Ciulla en qualité de directeur artistique adjoint "mettra à profit sa longue expérience en Principauté, pour seconder Gilles Marsan (directeur artistique en poste N.D.L.R.) sur tous les aspects inhérents à ce domaine, la politique de programmation en particulier, avant de lui succéder en fin d’année", précise la SBM par communiqué.

"Un rêve d'enfant"



"Travailler dans ce milieu était mon rêve d’enfant. Venir exercer ma passion à la Société des Bains de Mer sonne pour moi comme un accomplissement. Je suis honoré et impatient de me challenger et de participer à de beaux projets", souligne par ailleurs, le nouveau directeur artistique adjoint.



Alfonso Ciulla n’est pas un novice dans le monde du spectacle vivant, ni dans la vie culturelle monégasque. Pendant plus de vingt ans, il a été directeur artistique du Grimaldi Forum, proposant au public une programmation multiple allant des lives bien sentis de groupes en devenir, à la comédie musicale.

Une variété de styles avec toujours un dénominateur commun : la qualité. Ayant pris ses fonctions le 3 juillet à la SBM, il se jettera d’emblée dans le grand bain pour le groupe, qui démarre son Summer Festival le 10 juillet.