Lorie Pester lance "Brisons le tabou!": des documentaires consacrés à la santé des femmes

On se rend aussi compte du temps qui passe quand on regarde l’évolution de Lorie Pester. De chanteuse à succès dans notre jeunesse, la jeune femme a bien grandi, devenant comédienne, réalisatrice mais également "journaliste", puisqu’elle se lance dans un projet d’envergure pour RMC Story avec "Brisons le tabou!", une collection de documentaires consacrée à la santé des femmes.

Pour ce premier numéro, Lorie Pester va s’intéresser au post-partum en partant à la rencontre de nombreuses personnalités. Comme Anna Roy, sage-femme spécialiste du post-partum, auteure du livre "Le Post-partum dure 3 ans". Nous découvrirons aussi le témoignage de Clarisse Agbégnénou, championne du monde et médaillée olympique de judo, qui a repris la compétition accompagnée de sa fille Athéna. Celui de Laura Calu, humoriste varoise qui partage ses galères de jeune maman sans complexes sur les réseaux sociaux. Ou de Renée Greusard, journaliste qui connaît bien, par ses écrits et sa vie personnelle, la difficulté de concilier maternité et vie de couple. Lorie, jeune maman d’une petite fille de 2 ans, s’est emparée de ce projet et nous livre un premier numéro très consistant.

Quel a été le point de départ du projet "Brisons le tabou!"?

La production cherchait une incarnante pour faire le lien entre les femmes et des sujets sensibles comme le post-partum et les règles, et il se trouve que j’étais en plein post-partum et que je suis atteinte d’endométriose sévère, j’étais doublement concernée. J’ai tout de suite accepté, surtout que l’émission se voulait sans tabou.

Qu’est-ce que le post-partum?

Dans l’émission, Anna Roy estime qu’il s’agit de la période qui s’étend entre l’accouchement et le retour des règles. Il dépend de chacune, cela peut durer plus ou moins longtemps et prend différentes formes: troubles hormonaux, troubles du sommeil, fuites urinaires, dépression. L’idée était d’en parler, notamment avec des personnalités, afin de sensibiliser les femmes, de rassurer, d’éviter une forme de culpabilité et de ne plus se sentir seule. Il faut parler, en parler, on est de nombreuses femmes concernées.

Le fait d’avoir des personnalités connues, on pense à Clarisse Agbégnénou, donne-t-il plus de poids au message?

Clarisse est une femme qui fait rêver, c’est une battante. Quand elle raconte son retour à la compétition après son accouchement, c’est un message fort. Elle nous fait part de ses douleurs, de ses doutes, elle sert d’exemple. Quand on est une personnalité médiatique, c’est plus facile d’avoir un message avec de l’écho.

Pour la première fois, vous prenez le rôle de journaliste, comment l’avez-vous vécu?

Je me suis quand même demandé dans quoi je m’embarquais... Je ne sais pas poser de questions, j’ai passé ma vie à y répondre seulement. (rires) C’est un métier et je remercie les journalistes de la production pour leur aide précieuse. On a beaucoup travaillé en amont, c’est un vrai travail d’équipe.

Quelle sera la périodicité de l’émission?

On a tourné deux émissions, une sur le post-partum et une autre sur les règles. On va attendre les retours pour envisager la suite mais on aimerait en faire une collection assez dense. Ce sont des sujets qui concernent tout le monde, les hommes également. Quand j’ai connu des moments délicats, notamment vis-à-vis de ma santé, un documentaire comme celui-ci m’aurait fait le plus grand bien au moral...

"Post-partum, brisons le tabou!", ce mardi à 21h10, sur RMC Story.