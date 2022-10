Organisé par un Niçois et un Toulonnais, le Paranormal Festival s'invite dans six Zénith pour Halloween

De Lille à Marseille, en passant par Toulouse et Grenoble, sans oublier Nice et Toulon, le Paranormal Festival tisse sa toile partout en France, du 27 au 31 octobre. A sa tête, le Niçois Jordan Galtier et le Toulonnais Pierre Abbate.