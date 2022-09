Ce qu’il faut savoir avant l’ouverture du procès de l’attentat du 14-Juillet à Nice

Six ans après l’attentat au camion qui a fait 86 morts et plus de 450 blessés sur la promenade des Anglais à Nice, huit accusés (dont un est en fuite) sont renvoyés à partir de ce lundi 5 septembre devant la cour d’assises spéciale siégeant à l’ancien palais de justice de Paris [Cette cour d’assises spéciale ne réunit que des magistrats professionnels: 7 en première instance, et 9 en appel. Elle siège à Paris et juge l’ensemble des crimes terroristes commis sur le territoire national].

Ce qu’il faut retenir avant le début du procès.

Quels sont les faits?

Quatre minutes et 17 secondes d’horreur absolue. Le 14 juillet 2016, Mohamed Lahouaiej Bouhlel lance son camion dans la foule rassemblée pour profiter du feu d’artifice sur la promenade des Anglais à Nice. Sur son passage, ce Tunisien âgé de 31 ans tue 86 personnes, en blesse plus de 450 autres. Et laisse une ville entière traumatisée. À l’issue de sa course meurtrière, il est abattu par la police, au niveau du Palais de la Méditerranée. Là où, depuis ce 14 juillet 2022, a été dévoilée l’œuvre mémorielle, l’ange de la baie, la sculpture de Jean-Marie Fondacaro choisie par les familles de victime.

Qui sont les accusés?

À 13 h 30, ce lundi s’ouvre le procès devant la cour d’assises spécialement composée de Paris. Huit accusés, mais seulement sept qui comparaîtront. Le huitième mis en cause est en fuite, sous le coup d’un mandat d’arrêt. Aucun accusé n’est poursuivi pour complicité. Les trois principaux accusés sont poursuivis pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Les autres comparaissent pour des infractions de droit commun, accusés entre autres d’avoir aidé ou d’avoir procuré l’arme en possession du terroriste le soir du drame.

L’absence de l’auteur?

Criblé de balles, alors que son camion, victime d’une avarie, avait stoppé sa course, l’auteur des faits ne sera pas jugé. La mort d’un mis en cause entraîne l’arrêt immédiat des poursuites judiciaires. Une frustration pour certaines parties civiles. Une importante partie de l’audience sera cependant consacrée à son portrait, son parcours, sa personnalité, ses agissements avant de passer à l’acte.

Quel dispositif à Paris?

C’est, après le procès des attentats de Paris du 13 novembre, un nouveau procès hors-norme qui se tient devant la cour d’assises spéciale. À Paris, les débats se tiendront au palais de justice situé sur l’île de la Cité. Il débute aujourd’hui à 13 h 30. Et sauf exceptions, se tiendra 5 jours par semaine, du mardi 6 septembre à 9 h 30 au vendredi soir. Et ce jusqu’au 16 décembre, date prévisionnelle du verdict. Trois salles ont été préparées, comme pour les attentats du 13 novembre. La salle dite « Grands procès », avec les accusés, leurs avocats et certaines parties civiles et leurs conseils. Et deux salles de retransmission. Avant l’ouverture des débats, 859 personnes ou associations s’étaient constituées partie civile. D’autres pourront encore le faire pendant la durée des débats.

Quel dispositif à Nice?

Pour la première fois une salle de retransmission est délocalisée hors Paris. Deux salles ont été aménagées au Palais des Congrès Acropolis. Une pour le public et la presse. Une autre pour les parties civiles qui ne voudront pas faire le voyage à Paris. Au jour de la clôture de l’information judiciaire il y avait 55 % des parties civiles constituées qui résidaient dans l’agglomération niçoise.

Des cellules avec des psychologues et des associations d’aide aux victimes ont aussi été installées, comme à Paris, pour permettre aux parties civiles d’assister à l’audience dans les meilleures conditions possibles. Elles pourront aussi écouter la web radio, déjà utilisée lors du procès des attentats de Paris, grâce à une clé et un code personnel. Avec une innovation pour le procès du 14-Juillet, les parties civiles qui résident à l’étranger - au moment de la clôture de l’information elles étaient 85 - auront aussi accès à cette web radio. Les débats seront traduits en anglais, en simultanée, avec un différé de 30 minutes.