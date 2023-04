Une mission des astronautes de l'ISS perturbée par un message radio d'un chauffeur de taxi argentin

Sur le papier, cette mission du 19 avril 2023 était une sortie extra-véhiculaire comme une autre. Au final, elle aura été insolite. Les deux astronautes russes Sergueï Prokopiev et Dimitri Peteline, avaient comme objectif ce jour-là l'installation d'un nouvel appareil de chauffage sur la station. Et durant cette sortie, l'ISS a survolé à plusieurs reprises l'Argentine, selon le média Gizmodo. Un détail qui pourrait paraître hors-sujet, si on ne connaît pas la suite de l'histoire.

Au bout de quelques heures en effet, les astronautes ont vu leur communication perturbée par un message étrange, "150 dijiste, de Irigoyen?", avant que la Nasa, qui avait cru au départ à un échange entre les deux astronautes, ne reprenne le contrôle. On a appris par la suite que l'interférence radio avait comme origine un chauffeur de taxi argentin, comme le précise le quotidien argentin Perfil.

La vraie nature de ce message serait une demande du chauffeur, qui cherchait à connaître l'adresse de sa course à venir. Le message peut donc être traduit par "150, vous avez dit? Yrigoyen?", ce qui serait le nom d'une rue de Villa Matelli, une petite ville située près de Buenos Aires, toujours selon Perfil.

L'incident retransmis en direct sur Youtube

Ce léger incident aurait pu ne jamais être relayé. Seulement, il se trouve que la Nasa diffusait cette sortie extra-véhiculaire en direct sur sa chaîne Youtube officielle. L'interférence a donc été remarqué par un journaliste indépendant argentin spécialisé dans le domaine, Manuel Mazzanti, qui a relayé l'extrait sur Twitter.

"150 dijiste, de Irigoyen?"



¿Alguien me puede explicar esto?



En plena transmisión de la caminata espacial se escucha lo que pareciera ser un radio taxi en Argentina...o algún servicio de delivery? 👇 pic.twitter.com/3JJq65g3Fb — Manuel Mazzanti (@manumazzanti) April 19, 2023

Un événement rare, mais sans danger pour les astronautes

L'incident n'a pas perturbé la fin de l'expédition, et était de toute manière sans danger pour les deux astronautes russes de sortie, comme l'a indiqué le médiateur scientifique de la Cité de l'espace de Toulouse, Olivier Sanguy, à nos confrères de Ouest-France.

Il s'explique finalement par le fait que les « radios des taxis » utilisent une bande à ultra-haute fréquence, qui est parfois également utilisée par la Station spatiale, comme l'explique Esteban Tablón, vulgarisateur scientifique à l'agence de presse espagnole EFE.