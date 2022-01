Du volley dans la neige ? Ça matche et ça cartonne avec l'équipe de Monaco !

Du volley dans la neige ? Non vous ne rêvez pas, c’est bel et bien possible ! Des Monégasques adeptes du soleil et du beach-volley qui y performent ? Ce n’est pas non plus une hallucination, mais bel et bien un fait réel. La triplette du Rocher composée du passeur Cédric Ikcowicz, de Guilhem Delon et de Tom Succo a participé à l’Open du snow-volley du Dévoluy. Elle a terminé troisième après avoir été éliminée en demi-finale. C’est la grande différence avec le volley sur la plage. À savoir des équipes de trois et non pas deux. Mis à part ça, les dimensions ne changent pas, et l’obligation de frapper la troisième touche de balle est toujours là.

Du volley aux JO d’hiver ? C’est possible

Ce tournoi organisé dans le Dévoluy, situé dans le massif des Hautes-Alpes est l’œuvre d’une ancienne joueuse de volley de… l’ASM ! Julia Hoff a joué en N2 mais aussi en Élite à Monaco, avant de finir sa carrière chez le voisin laurentin. À la question de savoir pourquoi ce tournoi, cette dernière fait un bon dans le passé : « L’office du Dévoluy souhaitait à l’époque organiser une étape européenne de snow-volley. Mais avec la Covid-19, c’est tombé à l’eau. Du coup j’ai repris l’idée, car j’aime beaucoup le concept, et ça s’est passé à merveille. »

Et sinon pour faire du volley dans la neige, on s’équipe comment ? Cédric Ikcowicz ironise à ce sujet : « Le plus chaud possible tout simplement [rires]. Avec des vêtements chauds, du lycra, et surtout on se chausse avec des crampons de football. » En bref, du grand art pour ce premier tournoi de snow-volley organisé au niveau amateur. Une nouveauté qu’apprécie Michael Chamy, manager général de l’ASM : « Ça ouvre le volley sur un sport d’hiver. Et dans notre région, c’est vraiment sympa avec des stations plutôt proches. Et pourquoi pas en faire une discipline aux Jeux Olympiques d’hiver. »

Une dimension physique

Qui l’eut cru ? Comme quoi tout est possible à force d’imagination et de créativité. Même si comme le concède Cédric Ikcowicz, les plongeons ne se font pas à foison : « C’était un peu de la neige verglacée. C’est une certitude, on ne va pas se jeter avec autant d’insouciance que dans du sable. Il n’y a pas beaucoup de plongeons, mais les points peuvent durer. » Avant de développer sur les aptitudes du volley en 3vs3 : « Par rapport à de la salle par exemple, l’approche est beaucoup plus physique. Plus tu as une bonne condition, et une belle qualité de réception, plus c’est facile de gagner. En tout cas je ne pensais pas prendre autant de plaisir sur la neige. »

Une expérience qui en appelle forcément d’autres…