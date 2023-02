La Croix Rouge Monégasque a accompagné 520 foyers en 2022

L’action de la CRM à Monaco se situe dans plusieurs domaines.

520 foyers accompagnés

Plus de 1 000 personnes à Monaco, et plus particulièrement à Beausoleil et Cap-d’Ail, ont été soutenues par la CRM. Ce qui représente près de 520 foyers.

Ces derniers mois, l’association a surtout aidé des familles en difficulté pour régler leurs factures d’électricité, d’eau ou encore leur loyer, notamment en raison de la hausse des prix.

Pour 2023, l’objectif est de poursuivre. C’est pour cette raison que la CRM va lancer des ateliers dédiés à la gestion du budget des ménages et à l’optimisation des dépenses alimentaires.

Une opération intitulée "Une journée dans mon assiette" sera organisée afin d’accompagner les bénéficiaires qui rencontrent des difficultés à bien cuisiner et à manger équilibré, le tout à moindre coût.

Action environnementale

Pour répondre au défi climatique, la CRM a adhéré dès 2019 au Pacte pour la Transition énergétique de la Principauté de Monaco. Elle s’est également engagée, courant 2021, en signant la Charte sur le climat et l’environnement.

En 2022, la CRM a mis en place des pratiques plus vertueuses et sensibilisé le public. "Tous nos véhicules sont désormais électriques. Nous avons aussi décidé de supprimer l’utilisation et l’achat de bouteilles d’eau en plastique pour les équipes en intervention lors des postes de secours", a détaillé Frédéric Platini, secrétaire général.

La dématérialisation du traitement des factures, initiée en 2021, sera entièrement finalisée cette année.

Aussi, plusieurs opérations "Cleaning days" ont été mises en place en 2022. Destinées à nettoyer certains secteurs de la Principauté, elles ont toujours remporté un franc succès

Une cellule d’écoute

C’est la nouveauté 2022, une cellule d’écoute pour tous a été ouverte en mars. Elle permet d’être écouté et d’avoir un suivi particulier. Des bénévoles de la Croix-Rouge, issus des milieux médicaux et paramédicaux, assurent des permanences téléphoniques tous les après-midi. Depuis le lancement du projet, 696 permanences ont été assurées.

Numéro direct cellule d’écoute : +377 97 97 68 39.