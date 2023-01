Voici la recette de la célèbre soupe pho par le restaurant Hoi An à Toulon

De feu à pho, le plat serait en effet apparu pour la première fois à la fin du XIXe siècle, au début de la colonisation française du Vietnam. Le plat aurait alors été adapté par les Vietnamiens.

Ngoc-Son Pham a ouvert "son "projet de cœur", son restaurant, le Hoi An il y a cinq mois, à Toulon. Hoi An, du nom d’une ville paisible qu’il a découvert lors d’un voyage au Vietnam pour voir ses grands-parents : "J’en suis tombé amoureux, il y a des lanternes partout..."

C’est au même moment qu’il a rencontré sa fiancée d’ailleurs.

Les lanternes qui agrémentent la salle et la vitrine. En cuisine, son jeune frère Quang-Nhat Pham, et sa belle-sœur Hong-Thy Nguyen en salle, complètent l’équipe dynamique.

Leur soupe pho reprend donc les codes du pot-au-feu : "On fait mijoter la viande de bœuf avec les os à moelle dans une grosse marmite, on ajoute des épices…

Ngoc-Son Pham (à droite) avec son frère Quang-Nhat et Hong-Thy Nguyen. (Photo Frank Muller).

Ingrédients pour 4 personnes

Un kilo d’os à moelle, 500 g de paleron à cuire, 400 à 500 g de bœuf cru coupé en fines tranches (genre carpaccio), que l’on ajoutera au moment du dressage.

Pour 2 litres de bouillon : 2,5 litres d’eau (ça va mijoter six heures donc il y a un peu d’évaporation), 100 ml de sauce nuoc-mam, 150 g de gingembre, 2 oignons, 1 cuillère à soupe de graines de coriandre, des feuilles de basilic thaï, 1 cuillère à soupe de graines de cumin, quelques bâtonnets de cannelle, 4 à 5 anis étoilés, sel, poivre, entre 150 et 200 g de pâtes de riz par personne.

Pour compléter au moment de servir : quelques pousses de soja, oignons et cébettes coupées finement, un peu de piment rouge (pour la couleur et le goût) et des feuilles de coriandre et de coriandre thaï finement ciselées, 2 citrons verts.

ÉTAPE 1: laver la viande

Laver la viande d’abord en la plongeant dans une casserole d’eau bouillante pour faire mousser viande et os à moelle.

ÉTAPE 2: le bouillon

Dans une grosse marmite, plonger la viande et les os à moelle dans les 2,5 litres d’eau. Ajouter la sauce nuoc-mam, du sel, du poivre, les épices (le gingembre qu’on écrase un peu avant), les graines de cumin, de coriandre et les feuilles de basilic thaï, les oignons émincés. On laisse mijoter à feu doux pendant six heures.

ÉTAPE 3: les pâtes

Plonger les pâtes de riz deux minutes dans une casserole d’eau bouillante (selon la marque, vérifiez le temps de cuisson), puis égoutter.

ÉTAPE 4: dresser l’assiette

Dans un large bol à soupe, servir les pâtes de riz, entourer des morceaux de viande cuits et des tranches de boeuf crues. Déposer les pousses de soja, le piment, ainsi qu’une cuillère à soupe du mélange oignon-cébettes-coriandre et coriandre thaï ciselées. Recouvrir généreusement de bouillon. La viande crue va cuire au contact du bouillon brûlant. Un zeste de citron pour finir et servir sans attendre.