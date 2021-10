LA RECETTE DU JOUR. Boulettes de bœuf au comté

Pour 4 personnes

Préparation : 15 min

Cuisson : 10 min

LES INGRÉDIENTS





- 500 g de viande de bœuf hachée,

- 100 g de comté taillé en petits dés,

- 1/2 botte de persil haché,

- 1/2 botte de coriandre hachée,

- 1/2 c. à c. de poivre,

- 1/2 c. à c. de sel,

- 1/2 c. à c. de cumin,

- huile d’olive.





RÉALISATION





Dans un saladier, mélangez bien la viande avec les herbes, le sel, le poivre et le cumin. Formez de grosses boulettes.

Ouvrez en deux chaque boulette et insérez-y un ou plusieurs dés de comté. Refermez soigneusement chaque boulette.

Versez un filet d’huile d’olive dans une poêle chaude et faites-y dorer les boulettes de manière uniforme.

Servez très chaud avec, par exemple, une poêlée de carottes au cumin.