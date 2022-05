Le joueur du PSG Idrissa Gueye refuse de jouer lors de la Journée de lutte contre l'homophobie (et ce n'est pas la première fois)

Ce n'est pas la première fois que le joueur sénégalais évite de jouer avec, sur les épaules le maillot au numéro arc-en-ciel: il n'avait pas non plus disputé le match lors de la même occasion en 2021, rappelle RMC.

Le joueur du PSG Idrissa Gana Gueye a prétexté une "fatigue" et n'a pas joué ce samedi 14 mai contre Montpellier lors de la 37e journée du championnat de France, alors qu'il avait été annoncé au préalable dans la composition de l'équipe, ont remarqué les journalistes sportifs de RMC et du Parisien .

👕 Dans le cadre de la journée mondiale contre l'homophobie du 17 mai, la #Ligue1 se mobilise. Les maillots parisiens reprennent le drapeau arc-en-ciel, symbole de paix, de diversité et symbole par excellence du mouvement LGBT. #MHSCPSG pic.twitter.com/TdFU7f2zZj

"L'homophobie est un délit"

L'association de lutte contre l'homophobie dans le sport "Rouge Direct" attend des explications du joueur au sujet de cette polémique qui enfle: a-t-il oui ou non refusé de porter le maillot floqué de l'arc-en-ciel des fiertés LGBT?

"L'homophobie n'est pas une opinion mais un délit. La LFP (Ligue) et le PSG doivent demander à Gana Gueye de s'expliquer et très vite. Et le sanctionner le cas échéant", a écrit l'association dans un message posté dimanche soir sur Twitter.

Contactés par l'AFP, ni la LFP ni le PSG n'ont pour l'instant réagi à la polémique suscitée.

L'homosexualité étant pénalement réprimée au Sénégal en tant qu'"attentat aux mœurs", certains journalistes sénégalais ont soutenu leur compatriote dans sa démarche homophobe.