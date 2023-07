L'AS Monaco dévoile son maillot domicile pour la saison prochaine

C’est un moment toujours très attendu par les supporters. L’équipementier Kappa et l’AS Monaco ont levé le voile ce jeudi matin sur la tenue que les Monégasques porteront cette saison à domicile.

Le maillot est évidemment fidèle au design imaginé par la Princesse Grace avec l’emblématique diagonale sur sa face avant. Unie la saison dernière, la partie rouge est cette fois agrémentée de quadrilatères, disposés comme la diagonale à 55 degrés, précise le communiqué du club, avec deux manches asymétriques, l’une blanche et l’autre rouge.

Un logo temporaire

Exit le slogan "Rise, Risk, Repeat". A l’arrière du col rouge et blanc est inscrite la devise du club "Daghe Munegu". La tenue est complétée par un short blanc et des chaussettes rouges. Elle "présente la particularité d’être fabriquée à partir de polyester 100% recyclé. Avec cette initiative, l’AS Monaco et Kappa réalisent ensemble un nouveau pas vers une démarche plus écoresponsable", pointe le club de la Principauté, qui met en avant Ben Yedder, Golovin, Minamino, Embolo et plus étonnamment le jeune Diop sur ses visuels.

Le contrat signé en 2021 avec eToro ayant pris fin, et aucun nouveau partenaire majeur n’ayant pour le moment été trouvé, l’AS Monaco arborera en attendant un logo "Visit Monaco", né de son association avec la Direction du Tourisme et des Congrès et visant à "participer, ensemble, au rayonnement et à l’attractivité du territoire monégasque."

Il faudra patienter encore un peu pour découvrir le maillot extérieur.