5 choses à savoir sur Kingsley Coman, probable titulaire avec l'Equipe de France contre la Suisse

1 - Toujours champion en club

Depuis qu’il a effectué ses débuts chez les professionnels, en 2013 avec le PSG, Kingsley Coman a toujours été champion national en fin de saison. Il a remporté la Ligue 1, la Serie A et la Bundesliga lors des dix dernières saisons. Il a été sacré avec le PSG (2013, 2014), la Juventus Turin qui lui a fait signer son premier contrat professionnel (2015, 2016) et le Bayern Munich (de 2016 à 2021).

Il a été doublement couronné lors de l’exercice 2015-2016, puisqu’il a débuté la saison dans le Piémont (un match disputé) et l’a achevée en Bavière. Ces dix sacres consécutifs se veulent un record. Dans ce classement, le natif de Paris devance Zlatan Ibrahimovic.

Le Suédois en a décroché huit de rang (2004- 2011) avec l’Ajax Amsterdam, la Juventus Turin (deux trophées retirés en raison d’une affaire de matchs truqués), l’Inter Milan, le FC Barcelone et le Milan AC.

2 - Un prénom symbolique

Kingsley Coman aurait dû porter un autre prénom, mais son père a finalement choisi de changer les plans familiaux à la lecture d’un article émouvant, paru dans Le Parisien en 1996. "Ce jour-là, l’article racontait l’histoire de clandestins africains qui avaient pris un bateau pour tenter de rejoindre l’Europe, détaillait son père, Christian, en 2016. Les marins avaient voulu les jeter par-dessus bord. L’un d’entre eux s’appelait Kingsley et son destin m’a ému. "

Après concertation, le couple décide finalement d’appeler son bébé Kingsley. "J’ai parlé de cette histoire et du prénom à ma femme, reprenait le patriarche dans Le Parisien/Aujourd’hui en France. Elle a aimé et puis les initiales correspondaient à celles de son prénom, puisqu’elle s’appelle Katia. Depuis tout petit, on l’appelle King mais je ne sais pas s’il sera couronné roi."

3 - Lié à Miss France

Sa cousine n’est autre que Corinne Coman, élue Miss France 2003. La Guadeloupéenne suit avec attention la carrière de son cousin et reste une supportrice du PSG, même si Kingsley ne porte plus les couleurs du club de la capitale.

Elle avait notamment twitté en 2013, après le premier match pro de son cousin à Sochaux, lorsqu’il était devenu le plus jeune joueur parisien de l’histoire à évoluer dans l’élite (à 16 ans, 8 mois et 4 jours). "Je sais, le PSG a perdu, mais je suis quand même trop fière de mon petit-cousin Kingsley, étoile montante au PSG!"

4 - Roni, l'idole

Enfant, Coman n’avait d’yeux que pour Ronaldinho. Une admiration qui trouve sa genèse dans les dribbles du Brésilien, qui a découvert l’Europe à Paris entre 2001 et 2003.

"Cette manière insouciante avec laquelle il jouait, le spectacle qu’il créait. C’est ce qui m’a rendu totalement fan de lui, expliquait le Francilien début juin. Pour lui, le foot était un divertissement avant d’être un sport. Il me donnait des frissons quand j’étais gamin."

Un amour inconditionnel: Coman était "dégoûté" quand il a vu son idole tomber en quart du Mondial 2006, battue par les Bleus de Zizou.

5 - Parmi les grands

Le 23 août 2020, Kingsley Coman est entré dans l’histoire de la Ligue des champions. En inscrivant le seul but de la finale à Lisbonne contre Paris, son club formateur, il est devenu le neuvième joueur français à marquer en finale de C1.

Il a intégré un cercle fermé où figurent Michel Hidalgo, Michel Leblond et Jean Templin (1956), Michel Platini (1985), Basile Boli (1993), Marcel Desailly (1994), Zinédine Zidane (2002) et Karim Benzema (2018).