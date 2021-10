Ces policiers municipaux niçois qui ont neutralisé le terroriste de la basilique Notre-Dame à Nice

P. S., L. C. et A. P., trois des policiers municipaux qui ont neutralisé l’assaillant, dans une lettre que s’est procuré Nice-Matin : "Notre vie professionnelle n’est bien évidemment plus la même depuis ce jour. Si nous avons tous ressenti le besoin de reprendre nos uniformes et de poursuivre notre mission de protection des Niçoises et des Niçois, ce jour du 29 octobre 2020 nous marquera à jamais et a fait de nous des policiers municipaux différents. Depuis un an, tout a une résonance différente. Nos réactions face au bruit d’un pétard, à un cri ne sont plus les mêmes, notre corps, notre cerveau sont en perpétuelle alerte toujours dans un but unique : protéger nos concitoyens."

Suivi psychologique

"Dès notre intervention terminée, nous avons été pris en charge par des psychologues de la mairie et de certaines associations afin de nous orienter et de faire le point sur cette situation de crise. D’ailleurs certains d’entre nous font encore aujourd’hui l’objet d’un suivi essentiel à leur reconstruction professionnelle et personnelle."

Thierry Mazoyer, chef de bureau d’ordre et d’emploi à l’état-major de la police municipale. Arrivé sur les lieux quelques instants après l’intervention de ses hommes, il s’est confié à Nice-Matin : "Trois agents du poste de police de proximité qui patrouillaient à pied sont arrivés les premiers. La police municipale à pied, c’est davantage de chance - ou de risque - d’être primo intervenant. Quelques instants plus tard, une borne d’appel est activée par un témoin. Il y en a 190 en ville, cela permet à un usager d’être acteur de la sécurité."

"Les trois policiers municipaux à pied et les quatre arrivés dans un véhicule ont dû très rapidement prendre une décision : soit geler la situation aux entrées, soit courageusement pénétrer dans la basilique pour peut-être sauver d’autres personnes. À ce stade, ils ne savent rien sauf qu’une victime gravement atteinte est à terre. Ils ne savent pas combien il y a d’assaillants et avec quoi ils peuvent être armés."

"D’un pas décidé et avec calme"

"Les policiers municipaux ont décidé d’entrer. Trois sécurisent l’entrée principale. Quatre s’organisent en colonne et entrent par la rue d’Italie. Ils se retrouvent dans un couloir très exigu face à face avec le terroriste couteau en main qui vient vers eux en criant “Allah akbar”. L’agent, en tête, fait usage de son pistolet à impulsion électrique, le tir échoue. Deux autres agents font usage de leurs armes à feu. Le quatrième venait juste de terminer sa formation, il a préféré ne pas tirer, il avait un collègue devant lui. Tout ça a été décidé très vite et l’intervention n’a duré que quelques minutes. Elle a été réalisée avec un grand sang-froid et un grand professionnalisme. On voit sur les vidéos que la colonne qu’ils forment entre d’un pas décidé, avec calme".

"Dès les premiers instants, les policiers municipaux ont été suivis par des psychologues. Nous avons aussi réalisé des débriefings, où ils ont pu raconter pourquoi et comment ils sont intervenus. Aujourd’hui par exemple, au centre de formation Arnaud-Beltrame, on forme les agents, forts de cette expérience. On fait des entraînements dans des couloirs exigus, par exemple."