"Une évidence pour eux": Les joueurs de l'Equipe de France de foot au secours des Restos du Cœur

L'appel à l'aide a été entendu... Face aux difficultés financières très importantes auxquelles font face les Restos du Coeur, les joueurs de l'Equipe de France de foot ont décidé d'apporter leur pierre à l'édifice et de soutenir l'association.

Dans un communiqué publié ce mardi 5 septembre, on apprend que les joueurs se sont réunis ce mardi soir à Clairefontaine dans le but de venir en aide à l'association caritative qui a lancé un appel aux dons, ce dimanche.

"Pour beaucoup d’entre eux, issus de quartiers difficiles, les Restos du Cœur, ça parle"

Actuellement en stage à Clairefontaine, pour préparer les matchs face à l'Irlande jeudi et l'Allemagne, la semaine prochaine, Kylian Mbappé et ses coéquipiers "se sont réunis ce mardi soir et ont décidé de venir en aide financièrement aux Restos du Cœur, qui font face actuellement à des difficultés importantes", indique le communiqué de la Fédération française de football (FFF). Aucune précision ni montant n'ont été indiqué.

Selon le Parisien qui a interrogé l'entourage de la sélection française, cette décision d'aider l'association a été une évidence. "Pour beaucoup d’entre eux, issus de quartiers difficiles, les Restos du Cœur, ça parle. Après le dîner sur la terrasse, ils se sont donc retrouvés pour une réunion dans une salle du château de Clairefontaine et, cinq minutes après, ils en étaient sortis. C’était une évidence pour eux." "S’ils ont décidé de rendre leur initiative publique, ce n’est pas pour se faire mousser mais pour entraîner d’autres soutiens, même des dons modestes de quelques dizaines d’euros. S’ils le font savoir, c’est juste pour aider la cause.", précise-t-on.

Des annonces de dons dans la foulée de l'appel

Dimanche, en raison de difficultés financières, les Restos du Cœur avaient annoncé qu'ils allaient être contraints de réduire cet hiver le nombre de leurs bénéficiaires, lançant un appel à l'aide auquel ont répondu le jour même des entreprises et le gouvernement, promettant un soutien immédiat. Le lendemain, la famille de Bernard Arnault, propriétaire du numéro un mondial du luxe LVMH, a annoncé verser une aide de 10 millions d'euros aux Restos du Cœur, pour "contribuer activement à aider une magnifique association d'intérêt général qui œuvre pour les plus fragiles, sans discontinuer depuis près de 40 ans".

Dans la journée de mardi, plusieurs entreprises ont également répondu à l'appel, comme le géant TotalEnergies qui a "décidé de faire un don de 5 millions d'euros" aux Restos du Cœur "afin de contribuer à maintenir le niveau d'aide de l'association aux personnes qu'elle soutient".

La Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui rassemble 14 des 18 fédérations régionales du groupe bancaire mutualiste, a annoncé qu'elle donnait 7,5 millions d'euros pour la Croix-Rouge ainsi que 5 millions pour les banques alimentaires - après avoir déjà versé 5 millions d'euros aux Restos du Coeur en mars dernier. Altice France (SFR, RMC, BFM) a également annoncé plusieurs initiatives, notamment une "opération spéciale d'appel aux dons auprès de ses clients", s'engageant à "doubler le montant récolté en versant aux Restos du Cœur 1 euro pour chaque euro donné par ses clients".

Lundi, le président du Marché international de Rungis, Stéphane Layani, avait appelé "tous les grossistes de Rungis et des marchés de gros à effectuer ou renforcer les dons alimentaires", rappelant que "chaque année, les associations caritatives qui ont accès au Marché de Rungis collectent près de 1.600 tonnes de denrées alimentaires, soit plus de 3,1 millions de repas".

Les Restos du Coeur, qui assurent 35% de l'aide alimentaire en France, se retrouvent dans le rouge en raison de la "hausse très importante" du nombre de personnes qui demandent de l'aide et d'une "augmentation de ses coûts de fonctionnement", due à l'inflation, avait expliqué dimanche Patrice Douret, président de la célèbre association caritative créée en 1985 par Coluche. La ministre des Solidarités Aurore Bergé a promis dimanche une aide supplémentaire de l'Etat de 15 millions d'euros.