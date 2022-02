"Entre 3 et 5 millions de Français vont perdre leur pass vaccinal, faute de dose de rappel", prévient le gouvernement

Avec l'annonce de la levée de certaines restrictions sanitaires, comme les jauges, le port du masque en extérieur ou encore la fin du télétravail obligatoire, c'est un premier petit pas vers la "vie d'avant". Un premier pas qui, pour le gouvernement doit passer par la mise en place du "pass vaccinal".

A compter du 15 février, les règles vont changer pour les personnes de plus de 18 ans: la dose de rappel devra être réalisée dès 3 mois après la fin de son schéma vaccinal initial et dans un délai de 4 mois maximum. Sous peine de perdre la validité du "pass vaccinal". Ainsi, selon le gouvernement, ce sont entre "3 et 5 millions de Français qui pourraient perdre leur pass, faute de dose de rappel".



35 millions de Français ont reçu une dose de rappel

Gabriel Attal a également indiqué que "54 millions de français ont reçu au moins une dose et 35 millions ont reçu une dose de rappel". Et le porte-parole du gouvernement d'appeler les Français qui n'auraient pas encore fait ce rappel vaccinal, à le faire.

Après avoir salué le fait que l'hôpital a tenu malgré cette vague, Gabriel Attal a indiqué que la situation sanitaire demeure tendue, malgré une "tendance qui s'inverse". "Nous avons une diminution du taux d'incidence au niveau national" et dans "11 régions sur 13". Toutefois, la situation demeure fragile en raison du nombre de contaminations et du variant BA2. Conséquence de quoi, "il y a une pression très forte à l'hôpital", qui devrait durer encore quelques semaines.