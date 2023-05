Plus de 521.000 hectares ont brûlé dans l'Ouest canadien en Alberta: "trop tôt" pour dire si le pic a été atteint

Plus de 521.000 hectares ont déjà brûlé dans cette province où l'on compte dimanche soir 88 feux de forêt actifs, contre 76 jeudi, dont 27 sont toujours considérés comme non-maîtrisés.

Dans le nord de l'Alberta, le danger d'incendie est "à nouveau extrême" selon les autorités provinciales.

Il est encore "trop tôt pour dire si on a vu le pic de cette situation" d'après les secours, car des températures élevées et des conditions chaudes et sèches sont encore prévues pendant plusieurs jours.

Depuis samedi soir, plusieurs ordres d'évacuation ont été donnés dans le nord et le centre de la province concernant près de 3.000 personnes. En tout, plus de 19.000 Albertains sont toujours évacués de chez eux.

Sur le terrain, plus de 1.500 pompiers albertains, appuyés par 800 pompiers venus d'autres provinces et des Etats-Unis, luttent contre les feux, accompagnés de 300 soldats des forces armées canadiennes.

Depuis quelques années, l'ouest du Canada est frappé à répétition par des événements météorologiques extrêmes, dont l'intensité et la fréquence sont accrues par le réchauffement climatique.

