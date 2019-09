Où sont les sites classés "Seveso" dans les Alpes-Maritimes?

>> RELIRE. PHOTOS ET VIDEOS. Un gigantesque incendie fait rage sur un site ultra-sensible de Rouen

Avec une cinquantaine d’établissements dits "Seveso seuil haut", c'est à dire qui présentent des risques d'accidents majeurs, la région PACA se place au troisième rang français derrière la région Rhône-Alpes et l’Aquitaine.

Dans les Alpes-Maritimes, 11 sites sont classés Seveso.

Dont deux sites affichent un "seuil haut": Primagaz, à Carros et la société Mane et fils La Sarrée, au Bar-sur-Loup.

Et neuf un "seuil bas": Brenntag, à Contes; La Mesta, à Gilette; Centipharm, Charabot, Kerry flavours, Robert (2) à Grasse; Mane et fil Notre-Dame au Bar-sur-Loup; et Argeville, à Mougins.