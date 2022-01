"La rivière est sacrément polluée", trop de déchets drainés par la tempête Alex, les bénévoles s’inquiètent de l’ampleur de la tâche

"On s’est rendu compte qu’il y avait une urgence écologique, une grande pollution, raconte Robin Zavala, guide de kayak et membre du collectif Save the river. Des ferrailles, des infrastructures routières, des épaves de voiture et beaucoup d’isolants de maisons, des plastiques et réduits en microbille. Il y en a plein, dont une grande partie a été déposée en hauteur par la puissance de la rivière."

Voilà le problème: la Métropole Nice Côte d’Azur accepte d’évacuer les déchets, une fois qu’ils sont posés sur la route, quelques dizaines de mètres plus haut. Certains sacs ont pu être remontés facilement. Mais pour d’autres, c’est impossible, à dos d’homme. Alors ils ont alerté les autorités. Et puis, plus rien. "Préfecture, Métropole, Département… On a alerté et relancé toutes les institutions qu’on a identifiées, poursuit Robin. Et ils se relancent la balle. On a bien compris qu’il y a d’autres projets, qu’ils ne tiennent pas compte que la rivière est sacrément polluée."

Neuf mois ont passé. Et ce sont de nouveau les membres de Save the river qui ont dû trouver une solution. "On avait peur que des crues emportent de nouveau ces déchets. Les sacs n’étaient plus bons et on a dû en trouver de nouveaux", souffle Robin.

Surtout, ils ont trouvé la société Hélicoptères de France, qui a bien voulu hélitreuiller les sacs. Une opération d’une demi-heure, soit plusieurs milliers d’euros. Une fois remontés sur la route

Bilan: cinq tonnes ramassées, selon les quelques bénévoles mobilisés ce jour-là. Et un sentiment mitigé. "On est content que ce soit terminé, conclut Robin Zavala. Mais ce n’est pas à nous de le faire, normalement. On a des boulots… Surtout, on a le sentiment que l’enjeu écologique n’est pas pris en compte par les pouvoirs publics. Pourtant, la rivière est sacrément polluée. Ce qu’on a nettoyé, c’est ridicule. On a fait 200mètres. La rivière fait 50km."